El Geoparc celebrarà la Setmana dels Geoparcs Europeus 2025 amb una vintena d'activitats

Un any més, el Geoparc de la Catalunya Central se suma a la celebració de la Setmana dels Geoparcs Europeus amb un ampli ventall d'activitats pensades per a tots els públics. Entre el 24 de maig i el 8 de juny, més de vint propostes permetran redescobrir el patrimoni geològic, històric i natural del territori a través de tallers, sortides guiades, exposicions, contacontes i xerrades divulgatives. La Setmana dels Geoparcs Europeus d'enguany coincideix amb la celebració del desè aniversari de la creació del Programa Internacional de Ciències de la Terra i Geoparcs de la Unesco i del vint-i-cinquè de la Xarxa de Geoparcs Europeus.

El programa s'iniciarà el dissabte 24 de maig amb una excursió per descobrir la història minera de la Colònia Santa Maria de Súria i una visita a l'indret geològic de Roca Giberta a Talamanca. El dia abans, però, la Biblioteca Marc de Cardona ja acollirà el taller familiar Toca, toca geològic. El programa d'activitats inclou sortides geològiques guiades a Balsareny i Santpedor, tallers de plantes silvestres i comestibles, rutes botàniques, activitats per a infants com el Bibliolab El món dels fòssils i tallers experimentals com el de tints naturals al Parc Prehistòric de les Coves del Toll.

La vessant cultural es completa amb clubs de lectura, exposicions artístiques i mostres bibliogràfiques a biblioteques com les de Navarcles, Balsareny, Sant Joan de Vilatorrada i Sant Vicenç de Castellet. També destaca la visita guiada al Castell de Sallent (7 de juny) i l'activitat familiar L'aventura de la Gota Antònia (8 de juny) a Sallent.

El president del Geoparc i conseller de Turisme, Eduard Mata, creu que "la Setmana dels Geoparcs Europeus és una ocasió única per apropar el nostre patrimoni geològic a tots els públics, tant de dins com de fora de la comarca”. Destaca que, com cada any, “la varietat d'activitats és molt gran, gràcies a totes les entitats que s'impliquen en l'organització i a les quals agraïm el seu suport".

Amb el lema Viu, trepitja i tasta 40 milions d'anys d'història, el Geoparc convida a gaudir de la natura i el coneixement, i a posar en valor el seu excepcional patrimoni geològic, reconegut per la UNESCO.

Les activitats requereixen inscripció prèvia i les places són limitades. La programació completa i els formularis d'inscripció es poden consultar a través de la pàgina web oficial del Geoparc.