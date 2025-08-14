14 de agost de 2025

Moià tancarà la Festa Major amb cultura popular, música i tradició

La vila viurà tres jornades plenes de cercaviles, concerts, mostres i actes festius aquest cap de setmana

Publicat el 14 d’agost de 2025 a les 13:16

La Festa Major de Moià afronta la seva recta final amb un programa intens i variat que combina tradició, espectacles infantils, competicions, gastronomia, concerts i reconeixements. Del divendres 15 al diumenge 17 d'agost, carrers, places i espais culturals s'ompliran d'activitat per a tots els públics.

Divendres 15: plaques de cava, cercavila i nit de concerts

La jornada arrencarà amb la trobada de plaques de cava al Parc Municipal i l'ofici solemne a l'Església de Santa Maria. El matí també comptarà amb la cercavila de gegants, capgrossos, bastoners i el Pollo Matapuces, que acabarà amb un vermut popular a la Plaça Major.

A la tarda hi haurà l'espectacle infantil Pista, si us plau!, el partit de futbol entre el CE Moià i la FC Pirinaica, i el concert de l'Orquestra Rosaleda amb brindis i ball de Festa Major. La nit oferirà una actuació íntima de Mar Pujol, el sopar de xiringuitos i una nit de concerts amb Banda del Carrer Montseny, MIOPS i DJ Arzeett.

Dissabte 16: dansa, tobogan aquàtic i La Fúmiga

El dissabte començarà amb el taller de danses tradicionals i activitats com el tobogan aquàtic Splash Slide i el circuit d'aventures. Durant tot el dia, al Parc Municipal, se celebrarà el II Concurs d'arrossos amb tardeig musical.

La tarda acollirà la XIV Mostra de Cultura Popular i Danses Tradicionals amb balls, gegants i sardanes, seguida d'una audició de sardanes. La nit portarà el concert de La Fúmiga i una nit de DJs amb DJ Nandu i DJ Lamliki.

Diumenge 17: Festa de l'Arbre Fruiter i cloenda musical

El darrer dia començarà amb el concurs de dibuix infantil, jocs de taula i una itinerari històrico-cultural. També hi haurà missa solemne de la vellesa i un vermut per a la gent gran.

A la tarda, l'Ajuntament rebrà el President d'Honor de la festa, Josep Ruaix i Vinyet, que participarà a la Festa de l'Arbre Fruiter amb lliurament de premis i actuacions musicals.

La cloenda arribarà amb dues propostes culturals de nivell: el 42è Festival Internacional de Música Francesc Viñas, amb l'oratori La Conversione di Maddalena, i l'actuació íntima de Namina a la Galeria de l'Ajuntament.

