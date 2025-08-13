Castellbell inicia el programa de Festa Major

Castellbell i el Vilar es prepara per a una Festa Major intensa i variada que s'allargarà del 13 al 17 d'agost. El programa combina activitats per a totes les edats: des d'inflables aquàtics i concursos fins a concerts, cercapintxos, esport i espectacles nocturns.
Dimecres 13: inici festiu amb inflables i pregó
La jornada arrenca aquest dimecres amb inflables aquàtics a les piscines municipals i a la tarda s'ha viscut el pregó de Festa Major, a càrrec dels mestres Pilar Mallet i Cirilio Jimeno, commemorant el 50è aniversari de l'Escola Jaume Balmes. El vespre inclou el popular Cercapintxos, música amb DJ Cabaret i DJ Eivi, i activitats com el Fotomatón 360.
Dijous 14: esport, infants i música
El dijous s'obrirà amb el torneig de tennis i pàdel i l'escape room formació d'espies. La tarda estarà dedicada als més petits amb el pregó infantil, el Holy infantil i la festa de l'escuma. La nit comptarà amb el concert de l'Orquestra Rosaleda, remullada nocturna i ball amb DJ Marc Pik.
Divendres 15: tradició i vermut popular
El matí portarà la Mini cursa boja i l'exposició de maquetes, a més de la missa solemne i sardanes amb la Cobla La Nova Vallès. El vermut popular donarà pas a la tarda a activitats com el bingo musical, el correfoc i concerts de versions amb Akelarre i DJ Enka.
Dissabte 16: humor, seguretat i nits de festa
El dissabte començarà amb el Ralli humorístic i la matinal infantil de seguretat. També hi haurà el bateig de submarinisme i missa en record de tots els difunts. La tarda oferirà vesprada de petanca i observació de la Nit dels Perseids. La nit tancarà amb DJ Arzzett i la Festa Fluor.
Diumenge 17: esports, andròmines i cloenda
El darrer dia tindrà tornejos de tennis, pàdel i tennis taula, així com partits de futbol. La tarda estarà marcada per la plantada i baixada d'andròmines, actuació flamenca, sopar de germanor i concert de Xènia Delgado. La cloenda arribarà amb havaneres i rom cremat a càrrec d'Americanus.