Sallent es prepara per viure una Festa Major amb més de 40 activitats i concerts destacats

Sallent celebrarà la seva Festa Major del 11 al 15 de setembre, amb activitats prèvies el cap de setmana del 6 i 7. La programació inclou una quarantena d'actes de música, cultura popular, esport i tradició, amb la participació activa d'una quinzena d'entitats locals.
Activitats per a tots els gustos
El programa arrencarà amb la 12a Competició de canoes al riu Llobregat (6 de setembre) i l'acte institucional de l'Onze de Setembre. Entre les cites més populars destaquen l'Esvalotada i repicada de campanes (12), l'audició de sardanes (13), el Frikibingo júnior (13), la ballada de Gegants i Nans (14), la festa de l'escuma (15), la cantada d'havaneres (15) i el tradicional castell de focs (15).
Gran oferta musical
La música serà protagonista amb actuacions com el tribut Los Mejores i Mon DJ (12 de setembre), l'Orquestra Welcome Band i el cantant Miki Núñez (13 de setembre), i l'Orquestra Montecarlo (14 de setembre).
Pregó i cartell oficial
L'inici oficiós de la Festa Major serà el divendres 12 de setembre amb l'Esvalotada, la repicada de campanes i el pregó a càrrec de l'ASCF, que enguany celebra el seu centenari. El cartell i la portada oficial, titulat Esclat, és obra de Jordi Cirera, guanyador del II Concurs de Portada i Cartell de la Festa Major.