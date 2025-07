«Esclat», de Jordi Cirera, guanya el concurs de cartell de la Festa Major de Sallent 2025

L'obra Esclat, del sallentí Jordi Cirera, serà el cartell oficial i la portada del programa de la Festa Major de Sallent 2025, que tindrà lloc entre l'11 i el 15 de setembre. El cartell ha estat el guanyador del II Concurs de cartell i portada, convocat per l'Ajuntament de Sallent i obert a la participació de majors de 16 anys.

Veredicte per unanimitat

El jurat, format per l'alcalde Oriol Ribalta, el regidor de Cultura i Festes, Diego Miranda, i els artistes locals Mireia Berengueras, Anna Murguía i Ramon Garcia, es va reunir el 22 de juliol a la sala de plens per valorar les nou obres presentades. La deliberació es va estructurar en dues fases: en la primera, es van seleccionar tres finalistes -Esclat, Tothom al carrer per Festa Major i Patxoca— i, en la fase final, tots cinc membres del jurat van votar unànimement per Esclat.

Concurs consolidat

El certamen, que celebra la seva segona edició, busca fomentar la creativitat local i fer partícips els veïns en la construcció de la imatge de la Festa Major. Les bases del concurs establien un període de participació entre el 5 de juny i el 18 de juliol. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Sallent vol consolidar una tradició que acosti l'art i el disseny a la festa més important del calendari local.