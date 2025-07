Sons del Camí tanca una edició de rècord amb 5.562 espectadors i una ocupació del 92%

La dotzena edició del cicle Sons del Camí ha estat la més multitudinària de la seva història. En total, 5.562 espectadors han assistit als sis concerts programats, assolint una ocupació del 92% en el conjunt dels aforaments previstos. Aquesta xifra suposa gairebé triplicar l'assistència de l'any passat, quan es van registrar prop de 2.000 espectadors, i referma la consolidació i creixement progressiu del festival com una de les propostes culturals d'estiu més destacades de Manresa i la Catalunya Central.

El festival ha combinat formats diversos per arribar a públics diferents. Els concerts de petit i mitjà format s'han celebrat en l'espai emblemàtic dels Jardins de la Cova de Sant Ignasi, un escenari patrimonial que ha acollit actuacions íntimes i properes com les de Jo Jet i Maria Ribot, Anaïs Vila, Pau Vallvé i la Trobada d'acordionistes del Pirineu, amb una resposta entusiasta del públic.

Els concerts de gran format, en canvi, han tingut lloc al pati del Palau Firal, on s'han pogut acollir muntatges més ambiciosos i un aforament molt superior. És en aquest espai on han actuat The Tyets, Dani6ix&Izzkid i, especialment, Lax'n'Busto, que ha estat el gran reclam del festival.

El concert de la banda del Vendrell, en el marc de la seva gira de comiat, ha estat el moment culminant del cicle. Les 4.000 entrades estaven exhaurides des de feia setmanes, i l'actuació es va viure amb una gran intensitat per part del públic, que va omplir el Palau Firal de gom a gom. La resposta del públic va transcendir l'àmbit local: només un 27,7% dels assistents eren del Bages, mentre que la majoria procedia de fora, especialment de la resta de la demarcació de Barcelona (50,3%), però també de Lleida (11,8%), Girona (5,5%) i Tarragona (4,7%). Aquestes dades reforcen la vocació turística i d'atracció territorial de Sons del Camí.

Organitzat per l'Ajuntament de Manresa i la Fundació Turisme i Fires de Manresa, amb la col·laboració de la Cova de Sant Ignasi, el festival s'alinea amb els objectius de posicionar la ciutat com a final del Camí Ignasià, i d'oferir una programació cultural d'estiu de qualitat que combini música i patrimoni. Aquesta edició ha refermat el Sons del Camí com un referent cultural consolidat, capaç de generar impacte social, turístic i econòmic.