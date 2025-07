Dues obres mestres de la Seu de Manresa viatjaran al Museu del Prado

El Museu Nacional del Prado ha seleccionat dues peces destacades de la basílica de la Seu de Manresa per incloure-les en la seva gran exposició A la manera de Itàlia, prevista per al maig de 2026. Es tracta del frontal de la Passió, de Geri di Lapi, i del retaule de Sant Marc i Sant Anià, d'Arnau Bassa, considerades obres cabdals del gòtic italianitzant i que tindran un paper clau dins la mostra.

La Seu de Manresa, present a la gran exposició del Prado

El Museu Nacional del Prado ultima els preparatius d'una exposició temporal de gran abast, titulada A la manera de Itàlia, que s'inaugurarà el maig de 2026 i s'allargarà fins al setembre. La mostra explorarà la influència del trecento italià en l'art gòtic a la Mediterrània occidental, amb obres provinents de grans col·leccions públiques i privades de l'Estat.

Entre les peces seleccionades, el museu madrileny ha posat el focus en dues joies artístiques de la Seu de Manresa: el frontal de la Passió de Geri di Lapi (ca. 1340) i el retaule de Sant Marc i Sant Anià d'Arnau Bassa (ca. 1346).

Projecció internacional per al frontal florentí

Segons el director del Prado, Miguel Falomir, el frontal florentí de Geri di Lapi és "una de les peces d'opus florentinum més destacades que han arribat fins als nostres dies". Amb unes dimensions imponents, un disseny ric i un cicle iconogràfic complet, el frontal ocuparà un lloc central dins la mostra i serà objecte d'estudi, conferències i articles especialitzats. Està previst que el frontal viatgi a Madrid durant la primavera de 2026.

Restauració prèvia del retaule de Bassa

Pel que fa al retaule de Sant Marc i Sant Anià, formarà part d'un espai expositiu dedicat a obres de l'entorn de Ferrer i Arnau Bassa. Aquesta secció posarà en valor el paper que va jugar la Corona d'Aragó en la recepció de les tendències italianes a la península.

Degut al seu estat de conservació delicat, s'ha acordat amb el Prado que la peça es restauri a les seves instal·lacions abans de l'exposició. Aquesta setmana, el retaule ha estat desmuntat, embalat i traslladat a Madrid per un equip de restauradors especialitzats del museu i de l'empresa Hasenkamp, amb supervisió del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya.

Una oportunitat única per a l'art gòtic manresà

La inclusió d'aquestes dues obres manresanes suposa una fita per a la Seu de Manresa i per a la projecció del seu patrimoni, ja que la mostra del Prado tindrà un gran impacte mediàtic i acadèmic. Tant el frontal com el retaule són peces cabdals del gòtic catalanoitalià i la seva participació en aquest projecte permetrà aprofundir en el seu estudi i donar-los la visibilitat que mereixen dins del relat de l'art medieval europeu.