Aparcar a l'espai reservat de la baixada de la Seu s'ha convertit en un esport de risc. Agents dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Local de Manresa van detenir la passada matinada de divendres un home acusat d'un delicte de robatori amb força a l'interior de vehicle. El detingut és el mateix a qui es va detenir fa un mes per haver robat les eines de l'afinador de l'orgue de la basílica de la Seu usant el mateix mètode i en el mateix lloc: trencant el vidre del cotxe i emportant-se tot el que trobava dins.

Quan va ser detingut llavors, ja acumulava catorze detencions per vint-i-dos delictes durant el 2025, setze dels quals eren robatoris a l'interiors de vehicles... tots ells a la baixada de la Seu. Així, doncs, sembla que l'home no ha corregit la seva estratègia i manté el tipus delictiu i el lloc on comet el delicte. Amb aquests antecedents, encara és estrany que hi hagi conductors que deixin el cotxe aparcat en aquests estacionaments que, a més, estan reservats als serveis eclesiàstics i als veïns molt propers.

Aquesta última detenció es va produir el passat 18 de juliol a 1/4 de 2 de la matinada. La policia va rebre l'avís d'un veí que informava que havia vist un home sortint de l'interior d'un cotxe al qual se li havia activat l'alarma. Quan els agents van arribar a lloc van trobar el vehicle amb el vidre trencat i poc després van localitzar l'individu al carrer Santa Llúcia. Després d'avisar al propietari del cotxe i escorcollar l'home van imputar-li el delicte i el van detenir.