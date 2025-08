Una baralla entre germanes a la plaça Europa de Manresa mobilitza la policia dues vegades

Agents dels Mossos d'Esquadra van haver d'intervenir dues vegades seguides a la plaça Europa de Manresa aquest dijous al vespre per la baralla que van protagonitzar dues germanes, una d'elles menors, en què també s'hi va veure implicat un noi. La situació, a més, es va agreujar per un altre servei que va sorgir en paral·lel ven a prop, al carrer Santa Llúcia.

Sobre les 7 de la tarda, i per motius que es desconeixen, dues germanes van protagonitzar una expressiva baralla entre el carrer del Carme i la plaça Europa en un moment en què hi havia força gent, tant al carrer com a la terrassa del bar. Fruit de la baralla, la germana petita, que és menor, va resultar amb diverses esgarrapades que no van requerir atenció sanitària. Quan la policia hi va arribar la situació s'havia tranquil·litzat.

El conflicte no va acabar aquí. Sobre les 9 del vespre, va arribar una nova trucada a emergències per una nova baralla a la plaça Europa. La policia catalana hi va destinar cinc patrulles i quan van arribar a lloc van veure que la germana petita havia anat a buscar un noi per tornar-s'hi amb la seva germana de les esgarrapades patides poc abans. En la discussió, però, el noi va donar un cop de peu a una porta de vidre i es va fer una ferida oberta a la cama. Després d'atendre'l al lloc dels fets, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) el va traslladar a l'hospital Sant Joan de Déu.

Un altre servei nombrós ben a prop

Quan els Mossos i el SEM finalitzaven el servei a la plaça Europa van haver de córrer per cobrir-ne un altre entre la plaça Sant Ignasi i el carrer Santa Llúcia. Un tècnic del SEM va ser agredit per la persona que atenia i l'home va fugir corrent. Com que ja hi havia un ampli desplegament policial pel cas anterior, de seguida la zona es va omplir amb tres ambulàncies i cinc cotxes policials. Ni la lesió patida pel sanitari no va ser important, ni els agents van aconseguir localitzar l'agressor.