Manresa recorda Txell Fusté i Maite Cots amb un minut de silenci abans de la Moscada Infantil

La plaça Major de Manresa ha viscut aquest diumenge un moment d'emoció i record amb un minut de silenci en memòria de Txell Fusté i Maite Cots, dues figures molt vinculades a la secció infantil de Xàldiga. Tot seguit, la plaça i els balcons plens han vibrat amb la Moscada i el Correfoc infantil, que han estrenat els actes de foc de la Festa Major 2025.
Manresa ha viscut aquest diumenge una de les nits més esperades de la Festa Major: la Moscada i el Correfoc infantil. La plaça Major i els balcons dels edificis s'han omplert per veure l'escenificació del Boc amb la Pólvora, la Tremenda i les bèsties de foc de Xàldiga, en una estrena que ha encès l'ambient i ha marcat l'inici del calendari de foc del programa.
Una plaça plena de pólvora i espectacle
La plaça Major s'ha convertit aquest vespre en un escenari vibrant on la pólvora, la música i el bestiari popular han captivat centenars de persones. El Boc, acompanyat de la Pólvora, ha passat revista al bestiari de foc abans de donar pas a una Moscada espectacular amb els diablons, els tabalons i la geganta Tremenda i altres figures com a protagonistes, acompanyats de la música de la Quants Band Jove. L'ambient festiu i la intensitat del foc han omplert no només la plaça, sinó també els balcons, plens de famílies.
Abans, la festa ha tingut un moment per al record, amb un minut de silenci en memòria de Txell Fusté i Maite Cots, que han mort en els darrers mesos i que tenien una vinculació directa amb la secció infantil de Xàldiga.
El Correfoc infantil, primera cita de foc de la Festa Major
Després de l'escenificació, la festa ha continuat amb el Correfoc infantil, que ha envaït els carrers del Centre Històric en un recorregut de pólvora, foc i percussió. Els més petits han pogut viure de ben a prop l'experiència del foc pels carrers Cap del Rec, plaça del Carme, Pedregar, Sabateria i Sant Miquel i l'energia col·lectiva que caracteritzen aquest acte, que any rere any és una de les fites més esperades pels més joves de casa.
Tallers i activitats a la tarda
Abans de l'esclat nocturn, la plaça Major ja havia viscut una tarda plena d'activitats familiars amb els tallers de Xàldiga infantil. Els nens i nenes han tingut l'oportunitat de convertir-se en diablons i tabalons per un dia, donar la pipa a la Tremenda i fotografiar-se amb la imatgeria, en una prèvia que ha servit per escalfar motors abans de la gran estrena de foc.