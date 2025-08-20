S'intercanvien el volant en veure un control a Sant Fruitós i tots dos acaben denunciats

Els Mossos d'Esquadra han denunciat un home i una dona després d'un control a la C-16c, a l'altura de Sant Fruitós de Bages, aquest diumenge de matinada. Tots dos van donar positiu en alcoholèmia, ella també en cocaïna i ell circulava amb el permís suspès.
Canvi de conductor abans del control
Segons explica el cos policial, els agents van veure clarament com era l'home qui conduïa el vehicle quan s'apropaven al control. Tanmateix, en arribar-hi, la dona era qui ocupava el seient del conductor, motiu pel qual se'ls va sotmetre a tots dos a la prova d'alcoholèmia.
Taxes positives i infraccions greus
La dona va donar una taxa de 0,73 mil·ligrams d'alcohol per litre d'aire espirat, gairebé el triple del límit permès i superior al llindar penal de 0,60 mg/l. A més, també va donar positiu en cocaïna. Per la seva banda, l'home va donar 0,54 mg/l i constava amb el permís de conduir suspès, un fet tipificat al Codi Penal.