El Museu de l'Aigua i el Tèxtil acull una exposició sobre la història dels Mossos d'Esquadra

Del 1 d'agost al 14 de setembre, l'Espai Josep Alabern del Museu de l'Aigua i el Tèxtil de Manresa presenta una exposició itinerant que repassa la trajectòria del cos policial dels Mossos d'Esquadra. La mostra, elaborada pel Servei Històric dels Mossos, ofereix un recorregut per les diferents etapes de la seva evolució, amb un focus especial en el període de la Segona República i la Guerra Civil.

Sis blocs per entendre tres segles d'història

L'exposició està estructurada en sis grans àmbits temàtics que ressegueixen l'origen i el desenvolupament del cos policial català des del segle XVIII fins a l'actualitat. S'hi aborda des de la seva creació com a policia més antiga d'Europa, passant per la seva consolidació durant el segle XIX, fins als anys de la República, la seva instrumentalització simbòlica durant el franquisme i el procés de recuperació com a policia nacional catalana al servei del poble.

Materials històrics i audiovisuals

La mostra es complementa amb tretze plafons explicatius, audiovisuals i peces originals com banderes, uniformes i documents històrics, que permeten aprofundir en el context i la transformació de la institució. L'exposició és de caràcter itinerant i forma part del fons del Servei Històric dels Mossos d'Esquadra.

Una activitat destacada per Festa Major

En el marc de la Festa Major de Manresa, el Museu ha programat una conferència titulada Els Mossos d'Esquadra durant la Guerra Civil Espanyola, que anirà a càrrec del sotsinspector i cap del Grup del Servei Històric, Fèlix González Fraile.

Accés lliure al Museu

L'exposició es podrà visitar de dimarts a diumenge i festius, de 9 del matí a 2 del migdia. L'entrada és gratuïta. El Museu de l'Aigua i el Tèxtil, ubicat als emblemàtics dipòsits vells de Manresa, ofereix espais d'exposició dedicats a la història, la tècnica i el patrimoni industrial, amb una programació pensada per apropar aquests temes a la ciutadania.