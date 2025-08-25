Més de mil persones omplen les places de la Manresa Desconeguda en només 20 minuts

L'Ajuntament de Manresa ha obert aquest dilluns les inscripcions a la Manresa Desconeguda i l'èxit ha estat immediat: en només 20 minuts s'han esgotat totes les places. Més de mil persones s'han inscrit per visitar els multicinemes Atlàntida i unes 400 per recórrer els espais de repressió, constatant l'alt interès ciutadà pels itineraris històrics que descobreixen espais habitualment tancats al públic.
Èxit d'inscripcions en temps rècord
Les inscripcions s'han obert a les 10 del matí i en pocs minuts ja s'havien exhaurit totes les places previstes inicialment. Tot i això, al llarg del matí s'han ampliat els grups i s'han habilitat places de reserva, de manera que totes les persones que s'han desplaçat presencialment a l'Oficina de Turisme han pogut assegurar-se entrada.
Visita als antics multicinemes Atlàntida
El dijous de Festa Major, la Manresa Desconeguda proposarà la ruta Catalunya a l'Atlàntida: dos cinemes emblemàtics, que permetrà endinsar-se en els multicinemes Atlàntida, tancats fa 13 anys però conservats tal com eren aleshores. Davant la previsió d'una gran demanda, ja s'havien previst sessions de matí i tarda. En total, un miler de persones tindran l'oportunitat de reviure aquest espai emblemàtic de la memòria cultural i urbana de la ciutat.
Itinerari pels espais de repressió del 1975
Divendres serà el torn de l'itinerari Octubre de 1975: els espais de repressió, amb les 400 places disponibles també exhaurides. La ruta recordarà els escenaris de la detenció i repressió d'activistes antifranquistes a Manresa just abans de la mort del dictador Franco. Atès l'interès generat, està previst que aquest recorregut es repeteixi durant el mes d'octubre, coincidint amb la commemoració dels 50 anys d'aquells fets.