La Moscada i Correfoc infantil de la Festa Major de Manresa 2025 en imatges

La plaça Major de Manresa ha viscut un vespre ple d'emoció i pólvora amb la Moscada i el Correfoc infantil, que han donat el tret de sortida als actes de foc de la Festa Major 2025. L'acte ha començat amb un minut de silenci en record de Txell Fusté i Maite Cots, molt vinculades a la secció infantil de Xàldiga i que han traspassat recentment. Tot seguit, la plaça i els balcons plens han vibrat amb l'espectacle del Boc amb la Pólvora, la Tremenda i el bestiari de foc, acompanyats per diablons, tabalons i la música de la Quants Band Jove.
Després de l'escenificació, la festa ha continuat amb el Correfoc infantil, que ha envaït els carrers del Centre Històric enmig d'un recorregut d'espurnes, música i percussió. Els més petits han pogut viure de prop l'energia del foc pels carrers Cap del Rec, plaça del Carme, Pedregar, Sabateria i Sant Miquel, en una de les cites més esperades de la Festa Major.