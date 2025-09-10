«El parlar de Manresa», un estudi complet sobre els trets lingüístics locals

L'Ajuntament de Manresa ha impulsat l'edició de El parlar de Manresa, un llibre que recull de manera exhaustiva els trets formals, fonètics, morfològics, sintàctics, lèxics i fraseològics propis de la ciutat. L'obra ha estat escrita per Jaume Puig Ibáñez, il·lustrada per Jaume Gubianas Escudé i editada per Zenobita Edicions. El projecte ha comptat amb la col·laboració d'informadors i informadores locals i el suport de la revista El Pou de la Gallina.
Un recorregut complet pel parlar manresà
El llibre es divideix en quatre parts. La primera contextualitza l'estudi i revisa investigacions prèvies sobre la parla de la ciutat. La segona aborda la fonètica, amb una anàlisi dels vocalismes i consonantismes propis. La tercera tracta la morfologia i la sintaxi, amb especial atenció a aspectes com el gènere, l'article personal i les aglutinacions. La quarta part, la més extensa, està dedicada al lèxic i la fraseologia, amb un recull de quinze camps semàntics -com el cos humà, el temps, la fauna, l'oli o el vi- i un vocabulari amb cent mots manresans com postada, torreta, tenca la porta, cuc amagar, passeres o pipiripip. A més, incorpora un glossari de butxaca per facilitar la consulta.
Presentació al Museu del Barroc
La presentació pública de l'obra es farà el dimarts 30 de setembre, a les 7 de la tarda, a l'Espai Acollida del Museu de Manresa - Museu del Barroc de Catalunya. L'acte consistirà en una conversa entre l'alcalde Marc Aloy, l'autor Jaume Puig i el filòleg Jordi Badia, pregoner de la Festa Major 2024, que va proposar la creació del llibre. La periodista Aina Font Torra, directora de Canal Taronja i Ràdio Manresa, en serà la conductora.
Un projecte nascut del pregó de Festa Major
La idea de publicar El parlar de Manresa va sorgir arran del pregó de la Festa Major del 2024, quan Jordi Badia va reivindicar la necessitat de preservar els parlars locals i va animar a recuperar l'estudi iniciat temps enrere. L'Ajuntament va recollir la proposta i, dins del Pla Estratègic per a la Llengua, ha fet realitat un projecte que posa en valor el patrimoni immaterial de la ciutat.
A partir de la data de la presentació, el volum, de 132 pàgines i un preu de venda de 18 euros, es podrà adquirir a les llibreries de Manresa i a l'Oficina de Turisme. Amb aquesta iniciativa, el consistori reforça el compromís de preservar i difondre la riquesa lingüística local, alhora que ofereix una eina per entendre millor la identitat cultural manresana.