Manresa celebrarà la cinquena Nit de la Recerca amb el lema «Amb la recerca fem ciutat»

Manresa viurà per cinquè any consecutiu la Nit de la Recerca, una trobada que reafirma el paper de la ciutat com a centre de coneixement i innovació. Sota el lema Amb la recerca fem ciutat, l'esdeveniment tindrà lloc el dijous 25 de setembre, a les 7 de la tarda, al pati de l'antic Escorxador (plaça Bages). La vetllada comptarà amb una taula rodona en què representants de les principals entitats de recerca de la ciutat compartiran els seus projectes i destacaran l'impacte que tenen sobre el territori.
Taula rodona amb veu plural
La taula rodona reunirà experts de diversos àmbits, oferint una visió global i complementària del treball científic que es duu a terme a Manresa. Hi participaran representants de les entitats organitzadores: Ajuntament de Manresa, UPC Manresa, Campus Manresa de la UVic-UCC, Biblioteca del Campus Universitari (BCUM), Observatori de la Recerca de la Catalunya Central, Eurecat, Althaia, Sant Andreu Salut i ICS Catalunya Central. L'acte serà conduït per la periodista bagenca Nia Escolà, qui moderarà les intervencions i fomentarà el debat entre els ponents i el públic.
Networking i oportunitats
Un cop finalitzada la taula rodona, tindrà lloc una sessió de networking orientada a establir i enfortir xarxes entre els assistents. Aquest espai permetrà intercanviar informació, recursos, oportunitats i suport mutu, afavorint la creació de sinergies i nous projectes dins l'àmbit de la recerca local.
Un esdeveniment europeu de referència
La Nit de la Recerca forma part de la Nit Europea de la Recerca, un esdeveniment públic que se celebra simultàniament a més de 300 ciutats de 25 països d'Europa. La cita, dedicada a la divulgació científica, busca apropar la recerca a la ciutadania i fer visible el seu paper clau en el progrés social i econòmic. A la Catalunya Central, les activitats estan coordinades per la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, i Manresa hi participa com un dels punts destacats de la regió.
Per assistir a l'acte, cal inscriure's prèviament a través de l'enllaç habilitat. Amb aquesta cinquena edició, Manresa consolida la Nit de la Recerca com un aparador de talent i com un espai per connectar la ciència amb la comunitat, fent de la ciutat un referent en la promoció del coneixement i la innovació.