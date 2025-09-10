Francesc Mauri, pròxim convidat del cicle Pessics de Vida a Manresa

L'afamat meteoròleg i divulgador científic Francesc Mauri serà el protagonista del pròxim Pessics de Vida, el cicle de converses íntimes i properes que ofereix Manresa Cultura. L'acte tindrà lloc dimecres 24 de setembre, a les 7 de la tarda, a la sala d'actes del Centre Cultural El Casino. L'entrevista anirà a càrrec del periodista col·legiat Héctor Aranda i també es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube de Manresa Cultura.
Francesc Mauri Domènech (Barcelona, 1966) és una de les figures més reconegudes de la meteorologia catalana. Geògraf i comunicador, és llicenciat en Geografia per la Universitat de Barcelona amb especialització en climatologia i, des del 1985, forma part dels equips de Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio. Ha estat cap del departament de meteorologia de TV3 i combina la tasca informativa amb una gran vocació divulgativa: ha publicat llibres, imparteix conferències i col·labora activament amb institucions dedicades a l'educació ambiental.
La seva participació a Pessics de Vida promet anar més enllà del temps i el clima. Mauri compartirà amb el públic la seva trajectòria professional i personal, reflexionant sobre la relació entre la societat i el medi ambient, així com els valors que han guiat el seu recorregut. El format del cicle, proper i participatiu, permetrà conèixer el meteoròleg des d'una vessant més humana.
Pessics de Vida és una iniciativa cultural consolidada que, any rere any, acosta figures destacades de diversos àmbits a la ciutadania, fomentant el diàleg i la reflexió. El cicle compta amb la col·laboració de NacióManresa, Regió7, Canal Taronja, la DO Pla de Bages, Llibreria Parcir i Llibreria Rubiralta. L'entrada és lliure fins a completar aforament.