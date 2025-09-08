08 de setembre de 2025

Sant Fruitós celebrarà el Mercat de la Terra amb protagonisme per a l'albergínia blanca

El 20 de setembre, el Cobert de la Màquina de Batre acollirà una nova edició del mercat amb productes locals i activitats

ARA A PORTADA

Publicat el 08 de setembre de 2025 a les 14:38

Sant Fruitós de Bages tornarà a ser punt de trobada amb la producció local i de temporada el dissabte 20 de setembre, amb una nova edició del Mercat de la Terra. La cita tindrà lloc sota el Cobert de la Màquina de Batre de 10 del matí a 2 del migdia i reunirà parades de fruites, verdures, formatges, embotits, mel i altres productes de proximitat.

Un mercat per recuperar cultius i tradicions

Aquesta edició del Mercat de la Terra vol posar en valor la recuperació de l'albergínia blanca, una hortalissa històrica del municipi que s'ha reintroduït en els darrers anys i que esdevé protagonista de la jornada.

En aquesta línia, a partir de les 10 del matí, la cooperativa Eixarcolant oferirà un taller de cuina amb plantes oblidades, pensat per redescobrir varietats agrícoles tradicionals i fomentar-ne l'ús en la gastronomia actual.

Un dinar popular amb gust local

La festa comptarà també amb un dinar popular a la 1 del migdia, protagonitzat per un arròs d'albergínia blanca cuinat pel xef Genís Noguera, de Cal Fusteret. El preu del tiquet és de 4 euros i es pot adquirir prèviament a través d'aquest enllaç.

El dinar estarà amenitzat amb música portuguesa en directe, afegint un toc festiu i cultural a la jornada.

Producte just, local i de temporada

El Mercat de la Terra, organitzat per l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, té com a objectiu posar en contacte directe productors i consumidors, potenciant la compra responsable i l'aposta per productes locals, de temporada i amb criteris de justícia social i ambiental.

Amb aquesta nova edició, Sant Fruitós de Bages reafirma la seva aposta per la pagesia de proximitat i la recuperació de varietats tradicionals, en una proposta que combina mercat, gastronomia i cultura popular.

