Sant Fruitós de Bages organitza una caminada per descobrir la Premsa de Cordelles

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages continua amb el programa de sortides mensuals per donar a conèixer el patrimoni local. Aquest mes de setembre, la proposta serà una caminada circular per descobrir la Premsa de Cordelles, un element històric de gran interès situat prop del polígon del Grau. La cita tindrà lloc el diumenge 14 de setembre, amb sortida a les 9 del matí des del Cobert de la Màquina de Batre.
La Premsa de Cordelles, un tresor únic al Bages Sud
La Premsa de Cordelles és considerada un element patrimonial singular dins la comarca. Es tracta de la base d'una premsa de grans dimensions -uns 4,5 metres per 2,5 metres- que s'utilitzava per a la premsada del raïm. El que la fa especialment rellevant és que és l'única premsa d'aquestes característiques documentada al Bages Sud, la qual cosa li confereix un valor històric destacat.
Les investigacions del Col·lectiu de Recerca Històrica apunten que l'origen d'aquesta premsa podria situar-se entre els segles X i XI, en plena època medieval. Això la converteix en un testimoni directe del pes que ja tenia el cultiu de la vinya i l'elaboració de vi en aquest territori fa prop de mil anys.
Una caminada apta per a totes les edats
La sortida programada per l'Ajuntament serà circular i de dificultat baixa, pensada perquè hi puguin participar persones de totes les edats. Està previst que la caminada tingui una durada aproximada de tres hores i finalitzi al mateix punt de sortida, el Cobert de la Màquina de Batre, que esdevé el centre neuràlgic d'aquestes activitats de descoberta.
A banda de conèixer de prop la Premsa de Cordelles, la ruta permetrà gaudir de l'entorn natural i paisatgístic del municipi i compartir una experiència col·lectiva de caire cultural i saludable.
Inscripcions obertes
Per participar-hi, és necessari inscriure's prèviament. Es pot fer en línia a través del formulari habilitat o de manera presencial a l'Àrea de Promoció Econòmica (Nexe - Espai de Cultura), de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
Aquest sistema permet controlar millor l'afluència i garantir una experiència adequada per a totes les persones participants.
Una proposta amb complicitats locals
La caminada està organitzada per l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i compta amb la col·laboració del Grup Excursionista Posa't en Marxa i del Col·lectiu de Recerca Històrica, que aporten coneixement i experiència en l'àmbit del patrimoni i l'activitat física.