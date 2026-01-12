FGC modifica la línia Llobregat-Anoia per descongestionar el tren que surt de Manresa a les 6.19h

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) implantarà, a partir del dilluns 19 de gener, una modificació en el servei d'hora punta de la línia Llobregat-Anoia. Concretament, la circulació de la línia S8 que surt a les 6.50 h de l'estació de Martorell Enllaç en direcció a Barcelona els dies feiners es convertirà en un tren de la línia S4 que sortirà des de l'estació d'Olesa de Montserrat a les 6.40 h. Aquest canvi de servei permetrà millorar el grau d'ocupació del tren de la línia R5 que circula entre Manresa Baixador i Barcelona-Plaça Espanya amb sortida des de Manresa a les 6.19 h i parada a Olesa de Montserrat a les 6.52 h, és a dir, 12 minuts després de la nova circulació de la línia S4.
Aquesta nova circulació permetrà assumir part de les persones usuàries que utilitzen FGC en aquesta franja horària i en aquest àmbit de la línia Llobregat-Anoia, que no hauran d'esperar a la circulació de la línia R5.
D'aquesta manera, FGC millorarà el confort de les persones usuàries que viatgen en el tren de la línia R5 de les 6.19 h, que actualment és el tren amb un major grau d'ocupació de la línia Llobregat-Anoia, amb càrregues que superen el 90%.
Ferrocarrils du a terme un seguiment continuat dels graus d'ocupació dels trens per tal de fer ajustos en el servei que permetin millorar-ne la qualitat, sempre que sigui possible. En aquest cas, la solució implantada resulta la més adequada, donada les característiques de la via en aquest àmbit, via única entre Olesa de Montserrat i Manresa Baixador. Durant l'hora punta Ferrocarrils fa ús actualment del 100% del parc mòbil de la línia Llobregat-Anoia.