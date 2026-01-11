Tallada la R5 d'FGC entre Olesa i Monistrol de Montserrat per un despreniment al túnel de la Puda

La línia R5 d'FGC es troba tallada aquest diumenge al matí entre les estacions d'Olesa de Montserrat (Baix Llobregat) i Monistrol de Montserrat per un despreniment al túnel de la Puda, segons ha informat Protecció Civil de la Generalitat, que ha activat la prealerta del Ferrocat. La incidència s'ha produït poc després de les 10 del matí en aquest punt de la línia Llobregat-Anoia, just després de l'estació d'Olesa.\r\n\r\nLa línia R5 funciona únicament entre les estacions de Plaça Espanya i Olesa de Montserrat i entre Monistrol de Montserrat i Manresa Baixador, ha detallat Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) al seu compte d'X.\r\n