El Baxi Manresa visita un dels màxims favorits a endur-se l'Eurocup

El Baxi Manresa comença contra el Bahcesehir (dimarts, 17.00h. Esport3) una setmana complicada que finalitzarà a Vitòria aquest diumenge. Es tracta del partit més complicat que els bagencs han d'afrontar fins el final de la fase regular de l'Eurocup. Després, el calendari seguirà sent exigent però eliminarà els viatges com un obstacle a gestionar. Fins a l'aturada amb motiu de la Copa, el Baxi Manresa jugarà cinc partits a casa, dos més a Catalunya (Hiopos Lleida i Barça) i tindrà com a desplaçament més llunyà la pista de l'Hamburg en la darrera jornada de competició europea.
Hugo Benítez i Eli Brooks, tot i haver reaparegut el cap de setmana, es quedaran a casa i no viatjaran amb la resta dels seus companys. També continua fora de l'equip Dani Pérez.
Carlos Flores veu els jugadors del Baxi Manresa en un bon moment de confiança després del triomf del passat dissabte contra el Breogan. "L'equip està recuperant efectius. Tenim una rotació més llarga i això ho notem. Treballem amb molt bona dinàmica. Estem confiats en fer un bon partit aquest dimarts", ha expressat l'ajudant de Diego Ocampo.
El membre de l'equip tècnic creu que les claus del partit passen per ser fidels al propi estil de joc i a la pressió a tota la pista. "No podem deixar que jugadors com Jordan Ford i Malachi Flynn puguin travessar el camp el més ràpid possible i tenir els seus tirs alliberats als primers segons. Si som sòlids en la defensa de l'u contra u tindrem les nostres opcions. Però crec que el més important és que aquest tipus de partit per a nosaltres són un repte a nivell col·lectiu de veure com l'afrontem i seguir sumant confiança de cara als propers".
El Bahcesehir és el segon classificat del grup A i ja va demostrar el seu potencial al partit de la primera volta al Nou Congost quan es van imposar per 67-81. Els turcs són a dues victòries del Hapoel Jerusalem, líder sòlid, i amb un triomf de marge sobre el Cedevita Olimpia. Té molt ben encarat quedar entre els dos primers i estalviar-se el play-off a partit únic de vuitens de final. Una victòria els acostaria més a aquest objectiu.
Aquest cap de setmana, el Bahcesehir va caure de forma contundent contra el Fenerbache (89-58). El segon període va ser demolidor per al rival del Baxi Manresa que va encaixar un parcial de 31 a 8. Tyler Cavanaugh en va ser el millor jugador amb 11 punts i 9 rebots. La resta de jugadors van quedar per sota dels deu punts.
Flores valora el Bahcesehir com "un bon rival que està en un bon moment de confiança. Sobretot a l'Eurocup. Tot i que venen de perdre contra el Fenerbache és un equip que competeix al nivell dels jugadors que tenen. I aquest nivell és molt alt. Individualment, és possiblement la millor plantilla del grup. Hi ha jugadors que no necessiten tàctica per anotar".
Mehdi Difallah (França), Steve Bittner (Alemanya) i Vassilis Pitsilkas (Grècia) arbitaran el partit.