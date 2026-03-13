El Covisa Manresa busca sortir del descens en un partit clau aquest dissabte

El Covisa Manresa afronta aquest dissabte un partit que pot ser clau en la lluita per la permanència. Els manresans reben el Ye Faki al Pujolet a 2/4 de 7 de la tarda amb la possibilitat de sortir de les places de descens per primer cop aquesta temporada.
Opció de sortir del descens
El conjunt manresà arriba al partit amb 21 punts i depèn en gran part d'ell mateix per abandonar la zona baixa de la classificació. El resultat també estarà pendent del que faci el Lleida a la pista de Les Corts, ja que els lleidatans tenen 22 punts però han disputat un partit més que el Covisa Manresa.
A més, el Covisa Manresa encara té pendent el duel a casa contra El Pilar Valencia, fet que li dona marge en la lluita per la permanència.
Per al partit d'aquest dissabte, l'equip manresà tindrà les baixes d'Asis i Checa, tots dos lesionats.
Un rival ofensiu
El Ye Faki arriba a Manresa com a quart classificat amb 43 punts, a només tres dels llocs de play-off. El conjunt alacantí destaca pel seu potencial ofensiu: és el segon equip més golejador del grup amb 126 gols, tot i que també n'ha encaixat 90.
Entre els seus jugadors destaca Jordi Valdés, autor de 30 gols, segon màxim golejador del grup només per darrere de Feliu, del Illes Balears Palma Futsal.
A domicili, el Ye Faki ha disputat onze partits, amb un balanç de quatre victòries, quatre empats i tres derrotes, i acumula cinc sortides consecutives sense perdre.
Jornada amb partits ajornats
La jornada també estarà marcada pels partits recuperats després de la vaga d'àrbitres. Un dels resultats recents que afecta la classificació és la derrota del Bisontes Playas de Castellón contra Nunys El Pilar Valencia per 3-6.
Aquest cap de setmana també es disputarà el duel entre Sant Quirze i CCR Castelldefels, un altre partit que pot tenir incidència en la lluita per la permanència.