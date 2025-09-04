Sant Fruitós celebrarà la Diada amb caminada, esmorzar popular i acte institucional

Sant Fruitós de Bages viurà la Diada Nacional de Catalunya, el proper dijous 11 de setembre, amb un programa d'actes que començarà de bon matí i combinarà tradició, música i cultura popular.
A les 8 del matí es donarà el tret de sortida a la caminada fins al monestir de Sant Benet de Bages, organitzada per la parròquia amb el suport del Grup Excursionista Posa't en Marxa i Jordi Hi-Fi. A les 9, al monestir, s'hi farà un acte cívic i religiós que comptarà amb l'acompanyament musical del Cor Parroquial.
Els actes continuaran a partir de dos quarts d'onze del matí al Cobert de la Màquina de Batre, on se celebrarà un esmorzar popular amb coca i xocolata obert a tothom. Tot seguit, tindrà lloc la hissada de la senyera, enguany a càrrec de la Pubilla i l'Hereu de Sant Fruitós de Bages.
Posteriorment, es durà a terme l'acte institucional, que inclourà les intervencions de la Pubilla i l'Hereu, la lectura del manifest conjunt dels grups polítics del municipi i el parlament de l'alcalde, Joan Carles Batanés.
La celebració es clourà amb les actuacions de l'Agrupació Coral Sant Fruitós, dirigida per Anna Maria Riera, i una exhibició dels Geganters i Grallers del municipi, que oferiran una ballada de gegants i la tradicional ballada de sardanes.