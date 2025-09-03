Súria viurà la Diada Nacional amb actes culturals, esportius i populars del 4 a l'11 de setembre

Súria celebrarà la Diada Nacional de Catalunya amb un ampli programa d'actes entre el 4 i l'11 de setembre. La programació inclou exposicions, presentacions literàries, activitats esportives, tradició popular i propostes musicals, amb un protagonisme especial per a la commemoració de l'Onze de Setembre al turó de la Torre.
Actes previs a la Diada
Els actes començaran el dijous 4 de setembre a les 7 de la tarda amb la inauguració de l'exposició Primera República, 150 anys després, a càrrec de l'historiador Pau Vinyes i Roig, a Cal Balaguer del Porxo. La mostra, produïda per la Diputació, es podrà visitar fins al 3 d'octubre.
El divendres 5 de setembre a les 7 de la tarda, la Sala del Portal (Cal Sivila del Lloc / El Casinet del Poble Vell) acollirà la presentació del llibre Puerta a ningún sitio, d'Isabel Pellejero Usón i Eduard Musulen Palet. L'obra aborda la memòria històrica al voltant de l'afusellament de Cristina Fernández Pereira i cinc miners de Súria al Camp de la Bota l'any 1939.
El dimecres 10 de setembre a les 8 del vespre, la plaça Major del Poble Vell serà l'escenari de les Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya, amb l'actuació del grup colombià CreaDanza, que oferirà un espectacle amb música en viu i danses arrelades en la tradició popular del seu país. L'entrada és gratuïta.
Celebració de l'Onze de Setembre
Els actes centrals tindran lloc el dijous 11 de setembre. A les 8 del matí es donarà el tret de sortida a la pedalada en BTT i la cursa de corredors, amb sortida des de la plaça de Sant Joan. A les 9, també des de la plaça de Sant Joan, s'iniciarà la caminada cap a la Torre.
A 2/4 de 10, al turó de la Torre, es farà la hissada de la Senyera, la lectura del manifest i el cant d'Els Segadors amb cantaires de diferents entitats. L'acte comptarà amb el galeig dels Trabucaires del Tro Gros, l'aixecada d'un pilar humà i balls de bastons i cascavells. A continuació, hi haurà un esmorzar popular per a tots els participants.
Exposició sobre la Primera República
L'exposició Primera República, 150 anys després restarà oberta fins al 3 d'octubre a la sala de Cal Balaguer del Porxo. Es podrà visitar els divendres, dissabtes i festius d'11 a 14 h, i els dissabtes també de 17 a 19 h. La mostra aprofundeix en el context històric de la Primera República (1873-74) i en el seu paper com a precedent de la Segona República.
Organització i col·laboracions
El programa ha estat organitzat per l'Ajuntament de Súria, els Trabucaires del Tro Gros, Adifolk i la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració de l'ADF Defensors del Bosc, l'Agrupació Sardanista, la Colla Castellera Salats, els Escaldats de Súria i el grup ciclista Anxovaires.