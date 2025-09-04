Sant Fruitós inicia les obres del nou pavelló i gimnàs de l'escola Pla del Puig

Sant Fruitós de Bages ha fet el primer pas per dotar-se d'un nou equipament esportiu i educatiu. Aquest dimarts s'han iniciat les obres de construcció del segon pavelló i del gimnàs de l'escola Pla del Puig, una actuació llargament esperada que es desplegarà en diverses fases i que suposarà una inversió destacada per al municipi.
Una primera fase amb gimnàs i pista de formigó
La primera fase de les obres, ja en marxa, inclou la construcció del gimnàs complet i d'una pista de formigó. Segons el calendari previst, aquesta etapa tindrà una durada de dotze mesos i compta amb un pressupost de 3,6 milions d'euros. L'objectiu és que, de cara al curs 2026-27, l'escola ja pugui disposar del gimnàs i que l'ASFE (Associació Santfruitosenca de Futbol i Esports) pugui iniciar la temporada amb la pista en funcionament.
Fases posteriors del projecte
El projecte no s'aturarà amb el gimnàs. La segona fase preveu la finalització de la pista del pavelló i la construcció d'una graderia per acollir públic en els esdeveniments esportius. Finalment, la tercera fase completarà la instal·lació amb la construcció dels vestidors i l'execució dels acabats finals, que acabaran de donar forma al nou complex esportiu i educatiu.
Un recurs clau per a l'escola i l'esport local
Amb aquesta actuació, Sant Fruitós de Bages fa un pas endavant per reforçar els serveis educatius i esportius. El nou equipament es planteja com un recurs estratègic tant per a la comunitat escolar del Pla del Puig com per al teixit esportiu del municipi, que guanyarà un espai adequat per a la pràctica i promoció de l'activitat física.