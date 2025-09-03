03 de setembre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Societat

Sant Fruitós vol omplir-se de flors amb el concurs Embalcona't

Del 14 d'agost al 10 de setembre es podran fer inscripcions per participar en l'activitat, que vol omplir de color el poble

  • Sant Fruitós serà capital de les Viles Florides

ARA A PORTADA

Publicat el 03 de setembre de 2025 a les 11:04
Actualitzat el 03 de setembre de 2025 a les 11:07

Sant Fruitós de Bages acollirà per primer cop la Gala de Viles Florides i, per celebrar-ho, l'Ajuntament impulsa el concurs Embalcona't entre flors, amb què es vol vestir el municipi de tardor.

Una gala d'abast nacional arriba a la Catalunya Central

La Gala de Viles Florides 2025 reunirà més de 300 municipis de Catalunya i Andorra i, per primera vegada, tindrà lloc a la Catalunya Central. Sant Fruitós de Bages serà l'amfitrió d'aquest esdeveniment que premia el compromís amb la natura i l'entorn.

Balcons florits de l'11 al 30 de setembre

El concurs Embalcona't entre flors convida els veïns i veïnes a engalanar balcons, finestres o façanes amb flors naturals de temporada. Les inscripcions es poden formalitzar del 14 d'agost al 10 de setembre a l'Ajuntament o a l'Àrea de Promoció Econòmica, al Nexe Espai de Cultura. En el moment d'apuntar-se es lliurarà un cartell identificatiu que caldrà col·locar al balcó.

Jurat i criteris de valoració

A partir de l'11 de setembre, un jurat visitarà les diferents ubicacions i valorarà aspectes com l'ús de flor natural, l'harmonia, el color, la creativitat, el disseny o la varietat d'espècies. Els guanyadors es coneixeran a finals de mes.

Premis per als millors balcons

Els tres primers classificats rebran premis especials:

  • Flor de primavera (1r premi): paquet turístic Sant Fruitós Gourmet i Modernista.
  • Flor d'estiu (2n premi): àpat per a dues persones a Can Ladis.
  • Flor de tardor (3r premi): quatre entrades pel Cicle de Teatre de Sant Fruitós.

Tots els participants obtindran un diploma de reconeixement. Amb aquesta iniciativa, el municipi vol mostrar-se viu, participatiu i compromès amb els valors de Viles Florides i l'Agenda 2030.

Et pot interessar