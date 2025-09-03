Sant Fruitós vol omplir-se de flors amb el concurs Embalcona't

Sant Fruitós de Bages acollirà per primer cop la Gala de Viles Florides i, per celebrar-ho, l'Ajuntament impulsa el concurs Embalcona't entre flors, amb què es vol vestir el municipi de tardor.
Una gala d'abast nacional arriba a la Catalunya Central
La Gala de Viles Florides 2025 reunirà més de 300 municipis de Catalunya i Andorra i, per primera vegada, tindrà lloc a la Catalunya Central. Sant Fruitós de Bages serà l'amfitrió d'aquest esdeveniment que premia el compromís amb la natura i l'entorn.
Balcons florits de l'11 al 30 de setembre
El concurs Embalcona't entre flors convida els veïns i veïnes a engalanar balcons, finestres o façanes amb flors naturals de temporada. Les inscripcions es poden formalitzar del 14 d'agost al 10 de setembre a l'Ajuntament o a l'Àrea de Promoció Econòmica, al Nexe Espai de Cultura. En el moment d'apuntar-se es lliurarà un cartell identificatiu que caldrà col·locar al balcó.
Jurat i criteris de valoració
A partir de l'11 de setembre, un jurat visitarà les diferents ubicacions i valorarà aspectes com l'ús de flor natural, l'harmonia, el color, la creativitat, el disseny o la varietat d'espècies. Els guanyadors es coneixeran a finals de mes.
Premis per als millors balcons
Els tres primers classificats rebran premis especials:
- Flor de primavera (1r premi): paquet turístic Sant Fruitós Gourmet i Modernista.
- Flor d'estiu (2n premi): àpat per a dues persones a Can Ladis.
- Flor de tardor (3r premi): quatre entrades pel Cicle de Teatre de Sant Fruitós.
Tots els participants obtindran un diploma de reconeixement. Amb aquesta iniciativa, el municipi vol mostrar-se viu, participatiu i compromès amb els valors de Viles Florides i l'Agenda 2030.