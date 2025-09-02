El nou CAP de Sant Fruitós de Bages obrirà el 2026 amb 15 consultes i serveis ampliats

Les obres del futur Centre d'Atenció Primària de Sant Fruitós de Bages avancen segons el calendari previst i permetran disposar d'un equipament modern, ampli i adaptat a les necessitats actuals de la ciutadania. La inversió total és de 3,89 milions d'euros i la previsió és que obri portes durant el primer trimestre de 2026.
Un projecte per transformar l'antiga biblioteca
El nou CAP s'ubicarà a l'edifici que ocupava l'antiga biblioteca municipal, que ha estat objecte d'una reforma integral i d'una ampliació amb un volum annex. El disseny inclou dos patis interiors que aportaran llum natural i confort ambiental, alhora que garanteixen la integració arquitectònica entre la part nova i l'existent. En total, el centre tindrà 1.317,10 m2 de superfície construïda i 490,10 m2 d'espai urbanitzat.
Distribució en tres plantes i nous serveis
El futur CAP disposarà de quinze consultes i s'organitzarà en tres plantes. A la planta baixa hi haurà l'entrada principal, l'àrea administrativa, una aula d'educació sanitària, atenció no programada i consultes de medicina general, amb un accés independent per a situacions de pandèmia o emergències. La primera planta acollirà odontologia, atenció a la dona, treball social, més consultes de medicina general i magatzem, mentre que la segona planta estarà destinada a espais per al personal, magatzems i sala de màquines. Aquest disseny permetrà ampliar serveis i millorar l'atenció sanitària de la població.
Una aposta per l'atenció primària
El gerent de la Regió Sanitària Catalunya Central, Toni Sánchez, ha destacat que el nou CAP "és una aposta clara per enfortir l'atenció primària i apropar la sanitat al territori". L'alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés, ha remarcat que l'equipament respon a una demanda històrica de la ciutadania i suposarà "un salt de qualitat en els serveis de salut". Per la seva banda, l'arquitecte Joan Ensenyat ha subratllat que el disseny garanteix funcionalitat, confort i sostenibilitat, amb espais pensats per a professionals i usuaris.
Inversió i calendari
El projecte té un cost total de 3,89 milions d'euros. Les obres d'estructura i arquitectura les executa l'empresa Viscola amb un pressupost de 2,29 milions, mentre que les instal·lacions van a càrrec de Cots i Claret (0,99 M€). Els honoraris i la dotació d'equipament sumen 610.000 euros. Segons el calendari, els treballs finalitzaran a finals del 2025 i el centre entrarà en funcionament durant el primer trimestre de 2026.