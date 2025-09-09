La literatura popular d'Àngel Sant acompanya el mil·lenari de Coaner

L'obra de l'escriptor surienc Àngel Sant i Llovet (1926-1999) torna a veure la llum amb motiu de la commemoració dels mil anys de Coaner. El llibre Coaner, contes a la vora de la riera, publicat per Zenobita edicions per encàrrec dels Amics de Coaner, reuneix sis històries escrites entre les dècades de 1960 i 1970 i publicades originalment al setmanari Súria i a la Crònica de Súria.
Recuperació d'un llegat literari
Els contes, sovint signats amb els pseudònims Rafel de la Vall Seca i Climent Ramon, retraten amb senzillesa i humor el paisatge de la riera de Coaner, els boscos i masos del voltant, així com la vida quotidiana d'aquest indret. Molts familiars de l'autor desconeixien la seva autoria, fet que dona encara més valor a la recuperació d'aquest material.
Un volum per al mil·lenari
El recull s'inscriu en els actes de Coaner Mil Anys (1024-2024), que busca posar en relleu el conjunt monumental i el llegat cultural del territori. Els Amics de Coaner consideren el llibre una aportació clau per redescobrir, a través de la literatura, la història i l'esperit d'aquest espai natural i patrimonial.
Presentació a Súria
El llibre es presentarà aquest divendres 12 de setembre al Local de Sant Jaume de Súria, a les 7 de la tarda. L'acte anirà a càrrec de la surienca i doctora en humanitats Laia Suades i Juncadella.