Alumnes de Sant Mateu de Bages guanyen el Concurs Tísner de Creació de Jocs de Català

Al rescat!, una proposta dels alumnes de cicle superior de primària de l'Escola Sant Esteve de Sant Mateu de Bages, s'ha imposat en la categoria Grumet de la desena edició del Concurs Tísner de Creació de Jocs de Català. La decisió s'ha fet pública aquest divendres al matí, durant la gala dels premis del concurs, que s'ha celebrat al Teatre Poliorama de Barcelona i que ha comptat amb gairebé 500 assistents entre alumnes, mestres, autoritats i familiars. A més, gairebé una trentena d'escoles han seguit l'acte per videoconferència.

Al rescat! s'ha imposat entre els 106 jocs presentats per escoles de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears i la Franja de Ponent en la categoria Grumet, adreçada als alumnes d'11 i 12 anys. El joc de l'Escola Sant Esteve de Sant Mateu de Bages es proposa salvar la humanitat, a punt d'entrar en col·lapse, per mitjà de la recerca de paraules: cada paraula activa una font d'energia inesgotable, i pot ser clau per restaurar el planeta. Per trobar les paraules, els participants han de fer servir unes targetes amb síl·labes i, de manera cooperativa i amb un compte enrere, construir-ne el màxim nombre possible. Com més llargues les paraules, més punts s'emporten.

La victòria permetrà que el joc s'exposi aquest estiu al Museu del Joguet de Catalunya, a Figueres, i que els alumnes gaudeixin d'un joc d'escapada organitzat per Gaudire, una de les empreses patrocinadores de l'edició d'enguany.

Els presentadors del concurs Fang! de l'SX3, Shalana Rodríguez i Marc Andreu, han conduït la gala dels premis, que ha comptat amb l'actuació del grup El Pony Pisador. Els premis han estat lliurats per Mireia Plana, vicepresidenta de Plataforma per la Llengua; Daniel Mundet, vocal de la Junta Executiva de l'entitat; Rut Carandell, directora de Plataforma per la Llengua, i Màrius Serra, membre del jurat del concurs.