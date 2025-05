L'Idees Joves clou la 21a edició amb la participació d'una seixantena d'alumnes

L'Espai Plana de l'Om de Manresa ha acollit aquest dijous al matí la cloenda de la 21a edició el programa Idees Joves que enguany s'ha reformulat i el tradicional concurs de propostes empresarials de joves ha donat pas a un nou format que manté el seu objectiu de fomentar l'emprenedoria entre l'alumnat d'una forma més dinàmica.

La cloenda d'aquest dijous al matí ha estat el punt culminant al treball que els participants han fet durant el curs i que ha estat relacionat amb el foment de la cultura emprenedora a les aules.

Al llarg del curs els participants han treballat l'emprenedoria des de diferents àmbits i aquest dijous han participat en la sessió de cloenda que ha estat dinamitzada per Ivan Tapia Lasaosa, fundador i director creatiu de l'empresa Cocolisto, especialitzada en jocs intel·ligents per fomentar l'aprenentatge i la diversió i que ha treballat per a grans marques. En aquesta sessió, l'alumnat ha treballat en dinàmiques de grup i a través d'històries reals, dinàmiques i lúdiques conceptes com l'error, la resiliència, la motivació, i les expectatives, tots amb una mirada pràctica i vital, en la qual destaca que l'important és començar i atrevir-se a emprendre.

En la cloenda hi ha participat una seixantena d'alumnes de batxillerat i cicles formatius de tres instituts de la ciutat: Lacetània, Pius Font i Quer i Guillem Catà.