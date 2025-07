Els Serveis Locals d'Ocupació troben feina a 479 bagencs el primer semestre de 2025

Els Serveis Locals d'Ocupació (SLO), impulsats per la Diputació de Barcelona, han contribuït a la inserció laboral de 479 persones al Bages durant el primer semestre de 2025. Així ho indica l'últim informe InfoXaloc corresponent a aquest període. La taxa d'inserció comarcal s'ha situat en el 15%, per sota de la mitjana provincial, que és del 19%.

Durant aquests primers sis mesos de l'any, els serveis han atès un total de 2.877 persones -majoritàriament dones (56%)-, principalment d'entre 30 i 49 anys (41%) i amb estudis postobligatoris no universitaris (33%). Pel que fa a les empreses, 467 han fet ús del servei per cercar talent i cobrir vacants, gestionant-se 451 ofertes laborals.

Millora de l'ocupabilitat i suport a les empreses

El servei ha impulsat 8.836 accions de millora de l'ocupabilitat, com ara orientació, formació o intermediació laboral, amb una mitjana de 3,1 actuacions per persona a la comarca. També s'han realitzat 846 accions específiques de suport a la recerca de talent per a empreses, amb una mitjana de 1,8 actuacions per empresa al Bages.

Perfils professionals més demandats

Els tres perfils més sol·licitats en les ofertes gestionades pels SLO del Bages han estat:

Personal de neteja

Empleats administratius

Venedors de botigues i magatzems

Aquestes dades reflecteixen les necessitats actuals del mercat laboral a la comarca i l'efectivitat del servei com a pont entre la demanda i l'oferta d'ocupació.

Un servei clau per a l'activació laboral

Els Serveis Locals d'Ocupació formen part de la xarxa Xaloc i tenen per objectiu facilitar la inserció laboral de les persones en situació d'atur o que cerquen una millora professional, així com acompanyar les empreses en la recerca de perfils adequats. La seva activitat contribueix a dinamitzar el mercat de treball local i a garantir una millor adaptació entre les necessitats del teixit productiu i les competències de les persones treballadores.