Manresa i Pimec impulsen una plataforma per fer visible l'economia circular al Bages

L'Ajuntament de Manresa i Pimec Catalunya Central han unit esforços per impulsar i promocionar la Plataforma d'Economia Circular del Bages, una eina digital que dona visibilitat a empreses i entitats del territori que ja treballen en àmbits relacionats amb la sostenibilitat. El projecte s'emmarca en una estratègia més àmplia per fomentar la transformació del model econòmic cap a un sistema més eficient, basat en la reutilització de materials, l'estalvi de recursos i una producció i consum més responsables.

La plataforma es presenta com una continuació de les actuacions que en els darrers anys han promogut l'economia circular des del territori, i representa una aposta clara per un desenvolupament econòmic alineat amb els objectius ambientals i socials del segle XXI.

Casos d'èxit i col·laboració publicoprivada

El president de Pimec Catalunya Central, Esteve Pintó, ha remarcat que la nova plataforma "posa en valor els projectes empresarials que són referents en bones pràctiques dins l'àmbit de la sostenibilitat". Segons Pintó, l'eina "remarca el paper clau del teixit empresarial en l'economia circular" i exemplifica com la col·laboració entre administració i empresa pot ser decisiva per abordar "els grans reptes de l'emergència climàtica".

A més, ha subratllat que eines com aquesta permeten desplegar accions específiques en clau econòmica, posant l'accent en com la sostenibilitat pot ser un motor de competitivitat i innovació dins del món empresarial.

Un compromís municipal amb la transició verda

Per la seva banda, el regidor d'Empresa, Turisme i Coneixement de l'Ajuntament de Manresa, Joan Vila, ha valorat la plataforma com "una eina clau per impulsar la transició cap a un model econòmic més sostenible al Bages". Vila ha destacat el compromís del consistori amb la promoció de la innovació i l'eficiència energètica i ha afirmat que "aquesta eina permet visibilitzar aquells projectes que ja lideren el camí cap a la descarbonització i l'economia circular".

També ha subratllat la importància de la col·laboració amb Pimec per "convertir Manresa i el conjunt de la comarca en un referent en sostenibilitat, on la iniciativa empresarial no només contribueixi a la lluita contra el canvi climàtic, sinó que també generi creixement econòmic i ocupació de qualitat".

Una plataforma oberta i en creixement

La Plataforma d'Economia Circular del Bages ja està disponible en línia i es pot consultar a través del portal municipal. Inclou un directori d'empreses i iniciatives del territori que treballen amb criteris d'economia circular, així com un formulari perquè nous projectes s'hi puguin incorporar.

El projecte es desenvolupa amb el suport de la Diputació de Barcelona dins del programa "Catàleg de serveis 2024-2025" i compta també amb la col·laboració del Consell Comarcal del Bages.