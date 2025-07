El Rotary Club i Ampans organitzen un sopar solidari per impulsar el projecte la Parada

El Rotary Club de Manresa-Bages, amb el suport de la Fundació Ampans, ha anunciat la celebració del sopar solidari Taules per la Inclusió, que tindrà lloc el pròxim 18 de setembre. L'objectiu de l'acte és captar fons i aglutinar complicitats per fer realitat la Parada, un futur equipament residencial i d'inserció sociolaboral per a persones amb discapacitat intel·lectual en situació d'envelliment i edat adulta.

Un projecte amb resposta directa a una necessitat urgent

La iniciativa neix per donar resposta a la manca de places residencials que afecta actualment centenars de famílies. Ampans gestiona una llista d'espera de més de 300 persones, de les quals 131 en situació urgent, que necessiten accedir a una plaça residencial. La Parada preveu oferir 60 noves places:

48 places de llar-residència per a persones en situació d'envelliment.

per a persones en situació d'envelliment. 12 places d'habitatge autònom per a persones amb alt grau d'autonomia.

A més, el projecte inclourà un centre de formació per millorar l'ocupabilitat en àmbits com l'atenció a la dependència i l'hostaleria, així com un espai de restauració i serveis que generarà una vintena de llocs de treball per a persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat.

Un equipament de nova generació amb impacte al territori

La Parada serà un centre de nova generació, dissenyat per RCR Arquitectes, i es construeix amb criteris d'accessibilitat universal, sostenibilitat ambiental i integració comunitària. La seva posada en marxa està prevista per al 2026, i es convertirà en un pol d'activitat social i econòmica al territori, amb la creació d'un centenar de llocs de treball, majoritàriament per a població local.

Crida a la col·laboració empresarial

Amb aquesta acció, el Rotary Club de Manresa-Bages fa una crida al món empresarial per sumar-se al projecte i reforçar el seu compromís amb l'impacte social al territori. L'organització destaca el valor afegit d'Ampans, entitat amb més de 60 anys de trajectòria dedicada a les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies.

Les empreses i col·lectius interessats poden reservar taules de 10 comensals a un preu de 120 euros per cobert, o bé fer inscripcions individuals a través de la plataforma Inscriu-me.

Transformar un sopar en un acte de responsabilitat social

Els fons recaptats amb el sopar es destinaran íntegrament a l'equipament de les llars-residència i habitatges autònoms de la Parada. L'acte es presenta com una oportunitat de transformar un gest solidari en un retorn directe al territori, demostrant que la col·laboració publicoprivada i la inversió social poden generar ocupació inclusiva, valor comunitari i impacte real.

El Rotary Club convida tothom a participar en una vetllada amb propòsit, on cada taula suma una peça clau per fer realitat un projecte que vol marcar un abans i un després en l'atenció a les persones amb discapacitat a la Catalunya Central.