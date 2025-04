Ampans aconsegueix 230 noves insercions a l'empresa ordinària

Ampans ha fet balanç de la seva tasca en l'àmbit de la inserció laboral, amb l'objectiu d'incrementar les oportunitats d'ocupació, prioritàriament a l'empresa ordinària, però també amb recursos propis creant ocupació amb nous projectes laborals, destinats al col·lectiu de persones que acompanya: persones amb discapacitat i autisme, trastorns de salut mental i en risc d'exclusió social.

Durant l'últim any, 1.300 persones han participat en accions de formació i orientació impulsades per la fundació, de les quals 230 han formalitzat un contracte laboral, principalment en entorns de treball ordinari en empreses de la comarca que aposten per la inserció. En paral·lel, 317 persones han seguit programes de formació ocupacional, posant de manifest el valor clau de la formació com a eina d'inclusió i d'autonomia personal.

A través de la modalitat de Treball amb Suport (TAS), 49 persones treballadores amb discapacitat intel·lectual han rebut el suport de professionals d'Ampans, que fan un seguiment continuat de la relació entre treballador i empresa. Aquest model reforça l'autonomia personal i l'autoestima de la persona treballadora, facilitant la consolidació de les persones amb discapacitat en el món laboral.

D'altra banda, l'aposta d'Ampans per l'economia social, a través de projectes propis, ha permès generar ocupació estable i de qualitat per a 285 persones amb discapacitat, a través d'una àmplia diversificació de sectors i serveis: serveis a la indústria, consergeries, enclavaments laborals, serveis de neteja, jardineria i medi ambient, així com establiments propis com el Garden Ampans, el restaurant Canonge, el Casino de Sant Fruitós, el Supermercat Caprabo d'Ampans i el Quiosc de l'Hospital Sant Joan de Déu. També impulsa la producció agroalimentària amb marques pròpies com Formatges Muntanyola i vins Urpina.

Empresa d'inserció i diversificació de sectors: més opcions d'inclusió laboral

Ampans promou la millora de l'ocupabilitat de persones en situació de vulnerabilitat mitjançant l'Empresa d'Inserció Sociolaboral que intervé en el sector de neteja. L'Empresa d'Inserció d'Ampans ofereix una oportunitat d'ocupació temporal per a persones en situació de vulnerabilitat, en el marc d'un itinerari d'inserció personalitzat que combina l'experiència pràctica amb la formació i l'acompanyament especialitzat, amb l'objectiu de facilitar una incorporació estable al mercat de treball ordinari. Ampans acompanya 32 persones a través de l'Empresa d'Inserció, amb una metodologia que prioritza la capacitació efectiva, la millora de l'ocupabilitat i l'accés al lloc de treball.

Noves oportunitats per a joves en risc d'exclusió

A més d'atendre persones amb discapacitat i en risc d'exclusió, Ampans amplia la seva acció a altres col·lectius en situació de vulnerabilitat com els joves que han abandonat de forma prematura l'educació o la formació reglada. A través del programa Noves Oportunitats, desenvolupat a l'espai FAR (Formació, Aprenentatge i Reptes), l'entitat va acompanyar durant l'any passat 485 joves d'entre 16 i 24 anys que havien sortit del sistema educatiu. Gràcies al programa, 175 joves van poder retornar als estudis per finalitzar una titulació i 118 van aconseguir inserir-se en el mercat laboral.

Compromís amb el futur laboral inclusiu

"Els resultats assolits ens motiven a continuar avançant per garantir que cada persona pugui desenvolupar el seu potencial en un entorn laboral digne, inclusiu i de futur", afirma Imma Pallarès, responsable del Servei d'Orientació, Formació i Feina d'Ampans. L'entitat recorda que la inserció laboral no només transforma la vida de les persones a nivell individual, sinó que també enriqueix el teixit social i econòmic del territori. Cada oportunitat laboral representa una passa més cap a una societat més justa, on tothom té el dret i la possibilitat d'aportar el seu talent i capacitats. Per això, Ampans continua treballant en xarxa amb empreses, administracions i agents socials per obrir camins d'inserció i consolidar llocs de treball sostenibles i adaptats a les necessitats de cada persona. Recentment va celebrar una jornada destinada a fomentar la inclusió sociolaboral, en la que va aplegar prop de 300 persones representants del teixit empresarial de la Catalunya central.