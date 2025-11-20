Albert Guinovart estrena una nova «Salve» composta per a l'Escolania de Montserrat

El compositor i pianista Albert Guinovart ha creat una nova Salve per a l'Escolania de Montserrat, una obra a tres veus i orgue que s'estrenarà aquest dijous a la Basílica. La peça és un donatiu de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi al monestir en el marc de la commemoració dels mil anys de la seva fundació.
Una composició especial per al mil·lenari del monestir
Aquest dijous 27 de novembre, a la 1 del migdia, la Basílica de Montserrat acollirà l'estrena d'una nova Salve composta per Albert Guinovart i interpretada per l'Escolania. La peça és un obsequi de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi al monestir en motiu del mil·lenari de la seva fundació.
La voluntat d'aquest donatiu és oferir un moment musical que afavoreixi la pregària a través de la bellesa i que pugui ser viscut per bona part dels 2,5 milions de visitants que cada any passen per l'Abadia de Montserrat.
La Salve està escrita per a tres veus i orgue i combina l'essència de la música actual amb la tradició, un segell característic de Guinovart, que acostuma a integrar modernitat i herència melòdica en les seves creacions.
Albert Guinovart, una trajectòria marcada per la versatilitat
Albert Guinovart és un compositor i pianista reconegut per la seva versatilitat i per la capacitat d'unir composició, interpretació i docència. La seva carrera abraça des del gran repertori clàssic fins a la música contemporània, i inclou un extens catàleg de peces orquestrals, simfonies corals, música de cambra i obres per a piano.
Entre les seves aportacions més destacades hi ha dues òperes (Atzar i Alba Eterna), el ballet Terra Baixa i musicals tan coneguts com Mar i Cel o Flor de Nit. Les seves composicions han estat interpretades per orquestres i músics de prestigi internacional en auditoris d'arreu del món.
Guinovart també és un referent discogràfic, amb més de seixanta àlbums enregistrats amb segells com EMI, DECCA, Harmonia Mundi o SONY Classical. Entre les seves gravacions hi figuren tant obres pròpies com interpretacions de grans compositors com Turina, Granados, Albéniz o Rodrigo.
L'estrena d'aquesta nova Salve suposa una contribució rellevant al repertori litúrgic contemporani i enforteix el vincle històric entre Montserrat i la creació musical catalana.