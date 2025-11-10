Montserrat vibra amb 1.200 músics a la gran Trobada de Bandes del Mil·lenari del Monestir

Montserrat ha viscut aquest diumenge una jornada musical sense precedents amb motiu de la 41a Trobada de Bandes de Música de Catalunya, que ha reunit prop de 1.200 músics d'arreu del país coincidint amb el Mil·lenari del Monestir. L'acte central ha estat la tocada conjunta dirigida pel bagenc Dídac Mirallas, de la Unió Musical del Bages, que ha posat el punt culminant a un dia de germanor i reivindicació del paper de la música de banda.
Un concert multitudinari en un marc incomparable
La trobada, organitzada per la Federació Catalana de Societats Musicals (FCSM), ha omplert els espais de l'Abadia de Montserrat amb la força i l'energia de 27 bandes federades, que han fet ressonar la muntanya amb un repertori variat i solemne. Des de primera hora del matí, els músics han recorregut el recinte en una cercavila plena de color i emoció, abans de donar pas a la desfilada d'exhibició i al concert final a la plaça Santa Maria.
El moment més esperat ha estat la tocada conjunta de 1.200 músics, sota la batuta de Dídac Mirallas, director de la Unió Musical del Bages, que ha viscut un dels moments més especials de la seva trajectòria. L'actuació ha emocionat el públic i ha simbolitzat la unió entre les bandes i el país, tal com havia destacat en la prèvia el president de la FCSM, Joan Cañagueral.
Germanor i reivindicació cultural
La trobada ha tingut també un fort component simbòlic i reivindicatiu. Coincidint amb el Mil·lenari del Monestir (1025–2025), la jornada ha volgut reconèixer el paper que les bandes de música han tingut en la vida cultural i social de Catalunya al llarg dels anys.
El concert final ha comptat amb la participació destacada de la Banda Municipal de Lleida, la Banda Municipal de Música d'Alcanar, la Banda Santa Maria de Blanes i l'Agrupació Musical Cerdanyola del Vallès, que han ofert un programa variat i d'alt nivell interpretatiu.
Montserrat, escenari de celebració i emoció
Entre els assistents hi havia representants institucionals i del món cultural i musical, que han volgut acompanyar les bandes en aquesta cita històrica. La jornada ha estat coorganitzada per la FCSM i l'Abadia de Montserrat, amb el suport del Departament de Cultura i la Diputació de Barcelona.
L'acte ha conclòs amb un ambient d'emoció i germanor, amb els músics i directors compartint un sentiment comú: la música com a llenguatge que uneix, emociona i dona identitat al país. Montserrat ha viscut així una trobada històrica que quedarà gravada com una de les cites més emblemàtiques del calendari musical català.