Els Tirallongues de Manresa tanquen la temporada amb èxits i l'estrena del 7 de 7

Els Tirallongues de Manresa han posat punt final a la temporada castellera amb una actuació destacada a la Diada de Sant Martí, celebrada aquest diumenge a la plaça Neus Català. La colla ha descarregat castells de set i ha estrenat el 7 de 7, el tercer de la seva història, en una jornada festiva i plena d'emoció.
Gran tancament de temporada a la Diada de Sant Martí
La plaça Neus Català de Manresa ha viscut aquest diumenge una matinal castellera plena d'ambient amb motiu de la Diada de Sant Martí, que ha servit per tancar la temporada dels Tirallongues de Manresa. La colla ha compartit plaça amb els Castellers de Cornellà i els Capgirats de Castellar del Vallès, en una jornada marcada pel bon temps, l'ambient popular i l'esperit casteller.
Els manresans, amb la seva inconfusible camisa ratllada blava i blanca, han completat una actuació de gran nivell, descarregant el 5 de 7, el 4 de 7 amb agulla i, com a moment culminant, el 7 de 7, que han estrenat aquesta temporada i que només havien aconseguit dues vegades més a la seva història. La diada s'ha tancat amb dos pilars de cinc, que han rebut una forta ovació del públic.
Cornellà i Castellar completen la jornada
Els Castellers de Cornellà han signat també una actuació notable, descarregant tres castells de 7 i 7 i mig, mentre que els Capgirats de Castellar del Vallès han completat tres castells de 6. L'ambient festiu i la col·laboració entre les tres colles han marcat una diada que ha combinat tècnica, germanor i celebració.
Una temporada per recordar
La jornada ha tingut un significat especial per als Tirallongues, ja que ha estat l'última actuació de la temporada, i ha servit per posar el punt final a un any intens i ple de bons moments. La vigília, dissabte, la colla ja havia celebrat una diada de vigílies a la plaça Europa, amb els Castellers de Vacarisses i els Castellers de Gelida, en una trobada més íntima però carregada d'esperit casteller.
Ara, els Tirallongues enceten un període de descans abans de reprendre l'activitat amb el tradicional pilar de les Escales per la Festa de la Llum, al febrer. La colla tanca la temporada "molt contenta amb els resultats" i amb la mirada posada en continuar creixent i consolidant el seu projecte de cara al proper any.