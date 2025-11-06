El Networking Digital de la Catalunya Central prepara la seva tercera edició a Manresa

El Networking Digital de la Catalunya Central arriba a la seva tercera edició amb l'objectiu de connectar empreses, emprenedors i professionals vinculats al món de la innovació i la tecnologia. La trobada tindrà lloc el dijous 27 de novembre, a les 18.30 h, al Glaç Wine de Manresa.
L'esdeveniment, organitzat per Orvit amb la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa i Pro Manresa, i el suport de la Diputació de Barcelona, comptarà amb una ponència de Ramon Carbonell, CEO d'Ausa, i una taula rodona amb la participació de Marta Marín (Etalentum), Ramon Navarro (Nuclia), Marc Masats (FC Barcelona) i Clara Torres (Friman).
A més, es presentaran diversos projectes innovadors de la mà d'Aleix Revilla (Streammedic), Gemma Fontané (Waikay), Adam El Messaoudi i Roger Alaya (WardUs) i Carles Pons (Pons Joiers).
El Networking Digital s'ha consolidat com un punt de trobada de referència per al sector tecnològic de la Catalunya Central, amb la voluntat d'enfortir sinergies, generar noves oportunitats de negoci i impulsar el creixement digital del territori.