Endesa patrocinarà el vehicle elèctric de l'equip Dynamics d'UPC Manresa

Endesa i la UPC Manresa han formalitzat un conveni de patrocini amb l'equip Dynamics UPC Manresa per donar suport al seu projecte de vehicle elèctric de competició. L'acord, signat a la sala d'actes de la universitat, reafirma el compromís de l'empresa amb la formació i la innovació en l'àmbit de la mobilitat sostenible.
Signatura del conveni a la UPC Manresa
El passat 30 de setembre, la UPC Manresa va acollir la visita d'Endesa per dur a terme la signatura del conveni de patrocini amb l'equip Dynamics. L'acte, celebrat a la sala d'actes del centre, va comptar amb la presència del director de la UPC Manresa, José Miguel Giménez, que va destacar "la importància de generar vincles sòlids entre el món universitari i el teixit empresarial per fomentar el talent i la innovació".
Suport al projecte de vehicle elèctric
El patrocini permetrà a l'equip Dynamics UPC Manresa continuar desenvolupant el seu monoplaça elèctric de competició, un projecte que combina enginyeria, sostenibilitat i treball en equip. El projecte suposa un repte tècnic i formatiu que permet als estudiants aplicar els coneixements adquirits durant els estudis i treballar amb tecnologia d'avantguarda en un entorn pràctic i multidisciplinari.
Gràcies a la col·laboració amb Endesa, l'equip podrà continuar millorant el rendiment del seu vehicle, centrant-se especialment en aspectes com l'adaptació del drivetrain al nou motor elèctric o el disseny i la fabricació d'una bateria d'alt voltatge, elements clau en el procés de transició cap a la motorització elèctrica.
Visita a les instal·lacions del projecte
Després de la signatura, els representants d'Endesa van visitar les instal·lacions de Dynamics a la Pirelli, on l'equip desenvolupa la part tècnica del monoplaça. Durant la visita, els coordinadors tècnics i els team leaders van exposar el funcionament intern del projecte i van compartir amb els representants de l'empresa els principals avenços assolits en el darrer any.
La trobada va servir per reforçar la relació entre Endesa i l'equip, així com per apropar el projecte a la realitat empresarial i energètica del país. Els visitants van poder veure de primera mà els processos de disseny, fabricació i prova del monoplaça, així com els reptes que suposa la implementació de sistemes elèctrics en competicions de Formula Student.
Un compromís compartit amb la innovació i el talent
Amb aquest conveni, Endesa i la UPC Manresa refermen la seva aposta per la formació pràctica, la innovació tecnològica i la col·laboració entre universitat i empresa. L'acord no només representa un impuls econòmic per al projecte de Dynamics, sinó també un reconeixement al potencial i a la dedicació dels estudiants implicats.
El director de la UPC Manresa va subratllar que "col·laboracions com aquesta demostren que la universitat pot ser un motor real de canvi cap a un model energètic més sostenible, tot formant professionals capaços de respondre als reptes del futur".
L'acte de signatura va concloure amb una fotografia de grup i un missatge compartit: la innovació i la sostenibilitat són claus per al futur de la mobilitat i per al progrés del territori.