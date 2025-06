El primer monoplaça elèctric de la UPC Manresa es presenta abans d'afrontar una triple cita internacional

El Teatre Conservatori de Manresa es va omplir el dimarts 17 de juny per assistir a la presentació oficial del DYN-09, el novè monoplaça dissenyat per l'equip d'estudiants Dynamics UPC Manresa. El prototip, que aquest 2025 debuta amb motorització 100% elèctrica, és fruit de 18 mesos de treball intens i més de 13.000 hores d'esforç col·lectiu. Davant d'un públic de 350 persones -entre patrocinadors, famílies, amics i comunitat universitària- els integrants de l'equip van explicar l'evolució del projecte i van detallar les principals novetats tecnològiques que incorpora el vehicle.

El nou DYN-09 representarà l'escola d'enginyeria manresana a tres competicions de la Formula Student aquest estiu: la primera a Assen (Països Baixos), la segona a Montmeló i la tercera a Croàcia. Es tracta d'una de les edicions més ambicioses per a l'equip, que per primera vegada competirà amb un monoplaça elèctric.

Un monoplaça elèctric amb bateria pròpia i xassís més lleuger

L'acte, presidit pels Team Leaders Abel Tardà i Manuel Aguilera, va fer un recorregut visual i didàctic per la trajectòria de l'equip i pel desenvolupament del nou cotxe, mitjançant un circuit virtual creat pel departament de màrqueting de Dynamics UPC Manresa. Un dels punts àlgids va ser la presentació tècnica del DYN-09 a càrrec de Gerard Garcia, Marcel Castro i Aleix Molina, coordinadors de l'àrea d'enginyeria del projecte.

La gran novetat d'aquest any és l'adopció d'una motorització elèctrica. Per fer-la possible, l'equip ha dissenyat i fabricat la seva pròpia bateria, amb capacitat per emmagatzemar fins a 8 kWh i amb un pes inferior als 60 kg. Aquest avanç ha permès contenir l'increment de pes del monoplaça tot i la complexitat del sistema, i suposa una fita destacada en la transició tecnològica del projecte.

Altres millores destacades són el nou paquet aerodinàmic, que optimitza el flux d'aire per incrementar la força d'adherència, i el redisseny del xassís, que ha aconseguit reduir pes i alhora augmentar la rigidesa torsional, element clau en l'estabilitat i rendiment del vehicle.

Un projecte col·lectiu que mira al futur

La presentació també va comptar amb les intervencions institucionals del director de la UPC Manresa, José Miguel Giménez; del professor i Team Advisor de l'equip Pau Català, i del vicerector de Transferència, Innovació i Emprenedoria de la UPC, Jordi Berenguer Sau. Tots tres van felicitar l'equip per l'ambició del projecte i van destacar l'alt valor pedagògic, tecnològic i humà d'una iniciativa que converteix els estudiants en enginyers en actiu abans d'acabar la carrera.

Amb aquest novè prototip, Dynamics UPC Manresa es consolida com una referència entre els equips universitaris que participen a la Formula Student, una de les competicions d'enginyeria més exigents i reconegudes d'Europa. Enguany, l'equip competirà en tres circuits europeus amb la mirada posada a superar els resultats de temporades anteriors i fer valer el pas definitiu cap a l'electrificació.

La primera prova serà a finals de juny als Països Baixos (FS Netherlands, al circuit d'Assen), seguida de la Formula Student Spain, del 5 a l'11 d'agost al Circuit de Barcelona-Catalunya, i tancaran el calendari a Croàcia, amb la participació a la Formula Student Alpe Adria.

Per a Dynamics UPC Manresa, el DYN-09 no és només un cotxe: és el resultat d'un projecte col·laboratiu que integra enginyeria, gestió, disseny, comunicació i passió pel motor, un repte tècnic que, com van recordar els seus protagonistes, només és possible gràcies al compromís d'un equip format per més de 40 estudiants que treballen conjuntament, any rere any, per portar l'enginyeria manresana a la graella de sortida europea.