El Consell Comarcal del Bages i la UPC Manresa acorden incrementar la col·laboració en projectes pel desenvolupament

El Consell Comarcal del Bages i la UPC Manresa han acordat reforçar la seva col·laboració estratègica amb l'objectiu de promoure nous projectes conjunts en els àmbits de la formació, la transferència de coneixement i la col·laboració publicoprivada, al servei del desenvolupament socioeconòmic del Bages.

En una visita institucional celebrada a les instal·lacions de la UPC Manresa, el president del Consell Comarcal del Bages, Eloi Hernàndez, i la consellera comarcal de Promoció Econòmica i Desenvolupament Rural, Marta Viladés, han pogut conèixer de primera mà la tasca pedagògica, investigadora i de vinculació territorial que duu a terme aquest centre universitari, una peça clau dins l'ecosistema formatiu i innovador de la Catalunya Central, acompanyat del Director de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM), José Miguel Giménez així com també de diversos membres de l'equip directiu de la universitat.

Durant la trobada s'ha posat de manifest la voluntat compartida de fer créixer la col·laboració entre ambdues institucions, amb la mirada posada en projectes transformadors com el futur Campus UPC a la Fàbrica Nova, que ha de consolidar Manresa en un pol universitari i tecnològic de primer nivell.

"Tenim una universitat de referència a casa nostra i cal reforçar encara més els vincles entre el món local, comarcal i l'àmbit universitari per aprofitar al màxim el potencial del coneixement, la recerca i la innovació com a motors de progrés i cohesió territorial", ha destacat Hernàndez i ha agraït al director José Miguel Giménez el seu "compromís, treball i visió oberta i transformadora amb el territori, que fa possible que la universitat sigui una aliada estratègica de primer nivell per al progrés del Bages".

El Consell Comarcal del Bages i la UPC Manresa pretenen augmentar una col·laboració ja consolidada al llarg dels anys, amb projectes conjunts centrats en la promoció de sectors estratègics com la metal·lúrgia, l'automoció, la mobilitat sostenible i la química, així com en l'impuls de la innovació i la transferència tecnològica. Aquesta col·laboració s'ha materialitzat en estudis sectorials, suport a la recerca aplicada, formació professional vinculada al teixit empresarial i accions de divulgació científica, com ara els Ajuts i Premis InnoBages o les jornades d'innovació territorial. A més, ambdues institucions participen conjuntament en espais com la Taula de la Formació, el Consell Social de l'EPSEM o el Patronat del Geoparc, reforçant així la seva aliança estratègica per al desenvolupament sostenible del territori.