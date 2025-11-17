Manresa impulsa la campanya «Comerç lliure d'etiquetes» per trencar estereotips de gènere

La Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa i l'Ajuntament han engegat la campanya Comerç lliure d'etiquetes, una iniciativa que vol erradicar estereotips de gènere vinculats al consum i reforçar el comerç local com a espai inclusiu i divers. La proposta també apel·la a repensar els rols associats als regals i productes en plena campanya de Nadal.
Un projecte per fer del comerç un espai més inclusiu
La UBIC i l'Ajuntament de Manresa han posat en marxa la campanya Comerç lliure d'etiquetes. Trenquem amb els estereotips de gènere, amb la intenció de promoure un model de comerç que defugi prejudicis i rols preestablerts. La iniciativa vol destacar el comerç de proximitat no només com a motor econòmic, sinó també com a espai de convivència, respecte i diversitat.
Repensar la manera de comprar i vendre
L'objectiu central és fomentar la reflexió sobre com els estereotips de gènere condicionen els hàbits de consum. La campanya vol trencar amb idees tradicionalment associades als productes -com ara que determinats articles siguin "per a nens" o "per a nenes"- i convida tant comerciants com consumidors a adoptar una mirada més oberta i lliure d'etiquetes.
Aprofitant la campanya de Nadal, un període clau per al comerç, la iniciativa també anima a repensar les relacions entre regals i rols de gènere, i a promoure unes compres nadalenques més diverses i inclusives.
Accions visibles al carrer i a les botigues
Comerç lliure d'etiquetes es desplegarà a través de suports visuals i materials de comunicació, tant físics com digitals. Els establiments que s'hi adhereixin s'identificaran amb un adhesiu distintiu, que farà visible el seu compromís amb un comerç respectuós i divers.
A més, els comerços participants repartiran bosses de compra amb el lema de la campanya entre la seva clientela, reforçant així la difusió del missatge i la implicació del teixit comercial de Manresa.