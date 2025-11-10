La Cambra de Comerç i Parcir editen «Bages: territori original», un llibre per projectar la comarca al món

La Cambra de Comerç de Manresa i Parcir Edicions Selectes han presentat el llibre Bages: territori original, una obra de divulgació pensada per donar a conèixer la comarca a visitants i clients internacionals de les empreses locals. Amb textos d'Antoni Daura i fotografies de Marta Gombau, el volum ofereix una visió global del territori i posa en valor la seva història, el seu patrimoni i el seu dinamisme econòmic.
Una eina per projectar el Bages a escala internacional
La Cambra de Comerç de Manresa i Parcir Edicions Selectes han unit esforços per editar Bages: territori original, un llibre que té com a objectiu donar a conèixer la comarca més enllà de les seves fronteres i oferir a les empreses del territori una eina útil per reforçar la seva imatge institucional.
El volum es dirigeix especialment a visitants i clients internacionals, i vol transmetre una visió integral del Bages com a territori amb personalitat pròpia, història mil·lenària i un present marcat per la innovació i l'activitat econòmica.
El llibre va ser presentat la setmana passada a la seu de la Cambra de Comerç de Manresa, en un acte que va comptar amb la participació de l'escriptor i periodista Genís Sinca, qui va compartir amb el públic una reflexió sobre el valor de les arrels i la connexió emocional amb la terra. Sinca va recordar la seva experiència en escriure Una família exemplar, obra ambientada a Manresa amb la qual va guanyar el Premi Josep Pla, com una manera de reivindicar la seva vinculació amb la ciutat i amb el Bages.
Un llibre per conèixer l'essència del Bages
El text, a càrrec d'Antoni Daura, i les fotografies de Marta Gombau configuren una obra que combina rigor i sensibilitat artística. Bages: territori original recull la singularitat d'aquesta comarca situada al cor de Catalunya, equidistant entre la mar i la muntanya, i marcada per un paisatge divers i una llarga tradició industrial i cultural.
L'obra s'articula en diversos capítols que aborden aspectes com la geografia, el patrimoni natural i històric, la cultura, l'economia, les festes, la gastronomia i l'esport, oferint una mirada completa i equilibrada.
Més que una guia turística, el llibre és una invitació a descobrir i comprendre la comarca a través d'un relat visual i textual que posa en valor la seva identitat i la seva capacitat d'evolució.
Edició multilingüe i personalitzable
Amb vocació internacional, el llibre s'ha publicat en català, castellà, anglès i francès, per facilitar-ne la difusió a públics diversos. S'han editat 1.500 exemplars, dels quals 850 ja han estat reservats per empreses del territori, que han tingut l'opció de personalitzar la coberta amb el seu logotip per utilitzar-lo com a obsequi institucional o corporatiu.
El públic general podrà adquirir l'obra a la llibreria Parcir de Manresa a partir de finals de novembre, coincidint amb el període de campanya nadalenca.
El Bages, una terra d'oportunitats
En el pròleg del llibre, Sílvia Gratacòs, presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa, destaca que "el Bages és una terra d'oportunitats, un territori que combina història, cultura, patrimoni, paisatges i una economia dinàmica gràcies a l'esperit emprenedor de la seva gent".
Gratacòs subratlla que aquesta publicació neix amb la voluntat de projectar el Bages al món i oferir una imatge actual i atractiva de la comarca. Amb Bages: territori original, la Cambra reforça la seva aposta per dotar les empreses de recursos que contribueixin a difondre els valors, la identitat i la capacitat innovadora del territori.