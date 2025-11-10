Manresa lliurarà la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cívic a Víctor Feliu, a títol pòstum, aquest dijous

El Saló de Sessions de l'Ajuntament de Manresa acollirà aquest dijous 13 de novembre, a les 7 de la tarda, l'acte de lliurament de la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cívic a títol pòstum a Víctor Feliu i Ferrer. El reconeixement s'atorga per la seva destacada tasca en l'àmbit veïnal, el compromís social i la defensa dels drets de les persones grans.
Un reconeixement al compromís i la solidaritat
L'Ajuntament de Manresa retrà homenatge a Víctor Feliu i Ferrer amb la concessió de la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cívic, un reconeixement que vol posar en valor la seva trajectòria cívica i la seva entrega a la comunitat. L'acte se celebrarà el dijous 13 de novembre, a les 7 de la tarda, al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Manresa, amb la presència de familiars, amics i representants del teixit associatiu.
La distinció arriba després que el ple municipal d'octubre aprovés la seva concessió, amb el suport de nombroses entitats veïnals i socials. La proposta havia estat impulsada al setembre, quan es va obrir un procés participatiu perquè les associacions poguessin adherir-se a la iniciativa.
Durant la sessió plenària, diverses entitats van recordar la seva figura amb emoció i gratitud, i van destacar la seva capacitat per teixir consensos, mobilitzar voluntats i defensar causes col·lectives.
Figura clau del moviment veïnal manresà
Nascut el 1950 a l'Ametlla de Merola (Puig-reig), Víctor Feliu es va establir a Manresa l'any 1974. Des d'aleshores, va esdevenir una figura essencial del moviment ciutadà local. Va ser fundador de l'Associació de Veïns del barri de la Plaça Catalunya i va tenir un paper destacat dins la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa, on va treballar durant dècades per millorar la qualitat de vida als barris i fomentar la participació ciutadana.
El seu compromís anava molt més enllà de l'àmbit veïnal. En els darrers anys, Feliu va tenir un paper actiu a la Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i dels Drets de la Gent Gran, des d'on va continuar reivindicant una societat més justa i inclusiva.
Conegut per la seva tenacitat, coherència i vocació de servei, va ser un exemple de ciutadania activa i de lluita cívica sostinguda al llarg del temps.
Reconeixements i llegat
El treball de Víctor Feliu va ser reconegut amb diversos guardons, entre ells el Premi del Consell Municipal de les Persones Grans (2024) i el Premi Santi Vidal de la Creu Roja (2024), que van posar de relleu la seva contribució al benestar comunitari i la seva empenta constant en defensa dels col·lectius més vulnerables.
Després de la seva mort, el passat agost de 2025, als 75 anys, la seva figura ha continuat sent un referent de compromís i solidaritat.
Durant la seva visita recent a Manresa, la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, va anunciar que la futura residència per a persones grans del barri del Xup portarà el nom de Víctor Feliu Ferrer, com a homenatge a la seva lluita incansable per fer possible aquest projecte.
Un homenatge a la perseverança
L'Ajuntament de Manresa ha expressat que amb aquest reconeixement es vol preservar la memòria d'un home compromès amb la seva ciutat i amb els valors de la participació, la igualtat i la justícia social.
La Medalla de la Ciutat al Mèrit Cívic simbolitza no només l'agraïment institucional, sinó també l'admiració d'una comunitat que reconeix en Víctor Feliu un exemple de perseverança, responsabilitat col·lectiva i amor per Manresa.