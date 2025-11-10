La UPC Manresa consolida el creixement amb un 24% més de demanda en cinc anys

La UPC Manresa ha consolidat el seu creixement amb un augment sostingut de la demanda i de la matrícula en els darrers cursos. En cinc anys, la demanda en primera preferència ha crescut un 24%, i el centre suma ja 1.150 alumnes matriculats en graus i màsters.
Creixement sostingut de la demanda i de la matrícula
La UPC Manresa ha viscut una etapa de consolidació en la seva activitat acadèmica. Les dades dels darrers cinc cursos (2021-2022 a 2025-2026) mostren un increment del 24% en la demanda de graus en primera preferència, fet que confirma l'interès creixent pels estudis d'enginyeria que ofereix el centre.
Aquest augment s'ha traduït també en una millora de les notes de tall, que aquest curs han estat de 7,538 per al grau en Enginyeria de Sistemes TIC, 10,550 per al grau en Enginyeria d'Automoció i 7,958 per a l'entrada comuna de titulacions industrials -que inclou Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Enginyeria Mecànica, Enginyeria Química i Enginyeria de Recursos Minerals i el seu Reciclatge.
Pel que fa al conjunt d'estudiants matriculats en estudis oficials de grau i màster, la UPC Manresa ha arribat als 1.150 alumnes, una xifra que suposa un augment del 14% respecte a fa cinc anys.
Més presència femenina i aposta pel talent
Un altre aspecte destacat és l'increment del 9% en la presència femenina als estudis de la UPC Manresa. Actualment, les dones representen el 20,34% del total de l'estudiantat.
Tot i que les carreres tecnològiques han tingut tradicionalment una baixa representació femenina, el centre subratlla la importància de no prescindir del talent de les dones i impulsa accions específiques per revertir aquesta situació. Segons fonts del centre, aquestes mesures "comencen a donar resultats visibles".
Nova oferta formativa i orientació a les necessitats del territori
La UPC Manresa ofereix actualment sis graus, tres màsters, un postgrau i un programa de doctorat, i continua ampliant la seva oferta formativa per adaptar-se a les noves demandes del mercat laboral i de la indústria.
Entre les titulacions més recents destaca el Master's degree in Machine Learning and Cybersecurity for Internet Connected Systems, iniciat el curs 2024-2025, mentre que el Màster Universitari en Disseny i Gestió d'Instal·lacions Industrials començarà el curs 2026-2027.