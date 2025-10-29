Èxit del taller infantil Bits i Blocs a la UPC Manresa per explorar Mart amb robots

El TechLab de la UPC Manresa va acollir el taller Bits i Blocs: Explorem Mart!, una proposta educativa per apropar la robòtica i el pensament computacional als més petits. La jornada, organitzada en el marc de la Setmana Europea de la Programació (CodeWeek), va comptar amb totes les places exhaurides i una destacada participació femenina.
Un viatge educatiu al planeta vermell
El passat dissabte 25 d'octubre, la UPC Manresa va ser escenari d'una aventura tecnològica singular: fer arribar un robot al planeta Mart. Amb aquesta premissa, el taller Bits i Blocs: Explorem Mart! va convertir la ciència i la programació en un joc d'exploració i descoberta per a nens i nenes d'entre 7 i 11 anys.
L'activitat, impulsada en el marc del projecte europeu Merit (Master of Science in Smart, Secure and Interconnected Systems) i dinamitzada per membres de l'associació Pucra Manresa, va formar part de la CodeWeek, la Setmana Europea de la Programació, que promou l'aprenentatge digital i la creativitat tecnològica a tot el continent.
Introducció a la robòtica i la programació per blocs
A partir del repte de conquerir Mart, els participants van aprendre nocions bàsiques de programació per blocs, una metodologia visual i intuïtiva que permet seqüenciar ordres i crear comportaments robòtics sense necessitat de coneixements previs. Durant la sessió, van treballar amb robots físics en un circuit inspirat en el paisatge marcià, incorporant conceptes com la repetició, els sensors i la resolució de problemes.
Totes les places disponibles es van omplir, i l'elevada participació de nenes va ser especialment destacada pels organitzadors, com a mostra de la creixent implicació femenina en els àmbits STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques).
Aprendre jugant, amb futur enginyers com a guies
El taller va estar conduït per estudiants dels graus en Enginyeria de Sistemes TIC i Enginyeria dels Recursos Minerals i el seu Reciclatge de la mateixa UPC Manresa, que van guiar els grups d'infants en tot moment. Aquesta connexió intergeneracional va generar un ambient proper i motivador, en què els més joves van poder descobrir el costat lúdic i creatiu de la tecnologia.
Les famílies van valorar molt positivament l'activitat, que va combinar diversió, aprenentatge i treball en equip. Els infants van exercitar habilitats com el pensament lògic, la planificació i la col·laboració, essencials per afrontar els reptes del futur digital.
Tecnologia amb valors i visió de futur
Amb aquesta iniciativa, la UPC Manresa reforça el seu compromís amb la inclusió digital i la formació tecnològica primerenca, tot apropant la ciència a la ciutadania. L'activitat s'alinea amb els objectius del projecte Merit, que promou estudis avançats en àrees com la intel·ligència artificial, la ciberseguretat o l'Internet de les Coses (IoT) i impulsa una societat digital més justa i participativa.
El taller Bits i Blocs: Explorem Mart! no només va ser una activitat educativa, sinó també una porta oberta al futur, que va demostrar com la curiositat i el joc poden convertir-se en el primer pas cap a les vocacions científiques i tecnològiques del demà.