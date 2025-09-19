Dynamics UPC Manresa culmina una temporada històrica amb el seu primer monoplaça elèctric

Dynamics UPC Manresa ha tancat una temporada excepcional amb el DYN-09, el primer monoplaça elèctric desenvolupat per l'equip. Tot i ser el debut en la mobilitat elèctrica, els estudiants de la UPC Manresa han signat uns resultats històrics i han esdevingut el millor equip de l'Estat en les competicions internacionals de Formula Student. Després de gairebé una dècada treballant amb cotxes de combustió, l'equip es va marcar com a objectiu establir unes bases sòlides per al futur, però el DYN-09 ha superat totes les expectatives.
Un debut elèctric que supera totes les previsions
El monoplaça va començar a rodar abans que cap altre en la història del projecte: a principis d'abril ja feia sessions de test, un fet clau per polir problemes de fiabilitat i maximitzar el rendiment. Aquesta preparació va permetre afrontar amb garanties les tres grans cites internacionals de l'estiu.
Formula Student Netherlands: primer gran repte
La competició als Països Baixos és una de les més exigents pel nivell d'inspeccions tècniques. El DYN-09 va passar totes les revisions i va ser el segon equip, d'entre 44 elèctrics, a superar la inspecció de la bateria d'alt voltatge. Tot i patir avaries electròniques i ser desqualificat per un error en el sensor de l'accelerador a l'Endurance, l'equip va acabar 24è de la general, superant tots els equips espanyols i quedant darrere només dels millors conjunts internacionals.
Formula Student Spain: el millor equip peninsular
A Montmeló, dues setmanes més tard, Dynamics va demostrar el seu progrés. Sense contratemps en les inspeccions, el monoplaça va estar ready to drive com el cinquè equip més ràpid a completar-les. Malgrat un problema tècnic que va impedir participar a la Skidpad, l'equip va signar un P4 a l'Endurance, un P5 a l'Autocross i un P5 overall amb 426 punts, proclamant-se millor equip peninsular de la competició.
Formula Student Alpe Adria: solidesa i velocitat a Croàcia
Sense gaire temps de descans, l'equip es va desplaçar al circuit de Bugatti Rimac. Allà, van tornar a superar totes les inspeccions tècniques i a competir en totes les proves. Entre els resultats més destacats hi ha el P8 en Acceleration amb un rècord històric de 4,2 segons, un P9 en Skidpad, un P10 en Autocross i un P5 en Design en les proves estàtiques. Tot i no completar l'Endurance per un problema mecànic, Dynamics va acabar 8è de la general entre 27 equips.
Reptes assolits i balanç final
Entre les fites més rellevants de la temporada destaquen:
- Millor equip espanyol a les tres competicions disputades.
- Tres de tres inspeccions tècniques superades amb èxit.
- Segon equip a superar la inspecció de bateria a Holanda.
- Dues Endurance completades de tres possibles.
Aquests resultats situen Dynamics UPC Manresa com un referent dins l'àmbit universitari estatal i demostren la capacitat dels estudiants per afrontar reptes tècnics de gran envergadura. L'equip ha demostrat treball en equip, esperit competitiu i una clara voluntat de superar-se.
Mirant cap al futur
Després d'una temporada que ha redefinit els límits del projecte, els integrants de Dynamics consideren que el DYN-09 ha establert una base competitiva sòlida per als pròxims anys. Tot i els èxits, l'equip és conscient que encara queda molt camí per recórrer en el desenvolupament del monoplaça elèctric i en la consolidació del projecte. Els bons resultats del DYN-08 i del DYN-09 són un reflex de l'ambició d'aquest grup d'estudiants per portar el nom de Manresa i de la UPC al més alt nivell de la Formula Student.