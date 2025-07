Laura Puig Cucurella, alumna de batxillerat de l'Institut Lluís de Peguera de Manresa, ha guanyat el 26è Premi UPC Arquitectura, Enginyeria, Ciències i Tecnologia gràcies a un projecte innovador i compromès: la creació d'una mà robòtica programada amb Arduino per facilitar la comunicació de persones amb discapacitat. El treball, reconegut entre més de 200 propostes, destaca per combinar tecnologia i sensibilitat social.

Tecnologia i compromís social des de les aules

Laura Puig Cucurella, alumna de l'Institut Lluís de Peguera de Manresa, ha estat la guanyadora del 26è Premi UPC Arquitectura, Enginyeria, Ciències i Tecnologia en la categoria de batxillerat. Ho ha fet amb el disseny i construcció d'una mà robòtica capaç de reproduir divuit signes, pensada per facilitar la comunicació de les persones amb discapacitat mitjançant la llengua de signes. Programada amb Arduino, la mà és només un primer pas: "Pot servir de base per a projectes més desenvolupats i amb una utilitat real", explica Puig, que ha comptat amb l'acompanyament de les professores Núria Casasayas i Engràcia Costa.

L'estudiant manresana parteix d'una reflexió clara: “Un 16% de la població mundial té alguna discapacitat. No seria idoni aprofitar la tecnologia per millorar-ne la vida?”. Aquesta voluntat d'aplicar la tecnologia al servei de les persones és el fil conductor d'un projecte que ha sabut combinar l'enginy, la programació i la sensibilitat social, i que ha estat reconegut com el millor d'entre més de dos-cents treballs presentats.

Un premi per fomentar les vocacions STEAM

En la categoria de Cicles Formatius de Grau Superior, la guanyadora ha estat Carla Regla Sanmartí, alumna de l'Escola Massana, amb el disseny d'un centre de dia per a dones víctimes de violència. També ha estat reconeguda com a finalista la gironina Berta Calvo Cabanas, pel disseny d'un habitatge modular pensat per donar resposta immediata a emergències derivades de desastres naturals.

Els guardons inclouen tauletes digitals, beques de matrícula per a estudis a la UPC, inscripcions a cursos de l'Exploratori de Recursos de la Natura i participació a la Fira del Coneixement de Berga. El jurat ha estat presidit per la vicerectora de Docència i Estudiantat de la UPC, M. José Jiménez, i integrat per representants d'institucions vinculades a la sostenibilitat, la recerca i el professorat.

El Premi UPC Arquitectura, Enginyeria, Ciències i Tecnologia, que enguany ha rebut 243 propostes d'arreu de Catalunya, té com a objectiu incentivar les vocacions en els àmbits STEAM entre l'alumnat preuniversitari i posar en valor la recerca aplicada des dels instituts i centres educatius.