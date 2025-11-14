La CUP exigeix a l'Ajuntament de Santpedor que intervingui davant el tancament de Marelli

La CUP de Santpedor expressa el seu rebuig frontal al tancament de la planta de Marelli al polígon Santa Anna i dona suport a la vaga indefinida convocada pels treballadors a partir del 17 de novembre. La candidatura reclama a l'Ajuntament que intercedeixi i qualifica la decisió de la multinacional d'"estafa contra la classe treballadora".
Suport a les reivindicacions de la plantilla
La CUP ha anunciat la seva oposició al tancament de la fàbrica de Marelli a Santpedor i se suma a les reivindicacions dels seus 52 treballadors. La plantilla ha convocat una vaga indefinida que començarà el 17 de novembre amb l'objectiu de retirar l'ERO plantejat per la companyia, que afectaria la totalitat dels empleats. Els treballadors demanen negociar una alternativa industrial que garanteixi la continuïtat de l'activitat i dels llocs de feina.
La candidatura considera inadmissible que una multinacional que "s'ha beneficiat econòmicament de la seva ubicació" al municipi pugui decidir el tancament de la planta "sense causes objectives" i exclusivament per motius estratègics.
Crítica al posicionament de la multinacional
El rebuig de la CUP arriba després que els representants sindicals hagin assenyalat que la decisió de Marelli no respon a factors objectius, sinó a polítiques internes de la companyia. La candidatura, en aquest sentit, remarca la necessitat de defensar els treballadors i evitar que es perdi una activitat industrial amb impacte directe al municipi.
La formació sosté que les raons esgrimides per l'empresa no justifiquen una mesura tan dràstica i alerta de les conseqüències socials i econòmiques que tindria per als afectats i per al conjunt de Santpedor.
L'exigència d'implicació municipal
A més de donar suport explícit a la plantilla, la CUP exigeix al govern municipal que s'impliqui en el conflicte i actuï per defensar els interessos dels treballadors. La formació reclama que l'Ajuntament intercedeixi per forçar l'empresa a explorar alternatives que evitin el tancament.
"Que una multinacional que s'ha beneficiat d'estar al nostre poble pugui tancar unilateralment, pensant només en els seus interessos empresarials i obviant les conseqüències pels treballadors sense els quals no hagués pogut fer negoci, és una estafa contra tota la classe treballadora", afirmen des de la candidatura.